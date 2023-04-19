AKP Gaziantep milletvekili adayları kim? 2023 AKP Gaziantep milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 15:32

Güncelleme: 19.04.2023 - 15:32

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Gaziantep milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Gaziantep milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Gaziantep milletvekili adayları kim? AKP Gaziantep milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Gaziantep milletvekili adayları tam listesi...

AKP GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ABDULHAMİT GÜL

MEHMET EYUP ÖZKEÇECİ

ALİ ŞAHİN

DERYA BAKBAK

MESUT BOZATLI

ŞEHZADE DEMİR

İRFAN ÇELİKASLAN

BÜNYAMİN BOZGEYİK

FERAY YILMAZ

MUHAMMED HAKAN TANRIÖVER

HASAN TEKE

ABDULLAH DURDU

CUMA REYHAN