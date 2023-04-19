AKP Eskişehir milletvekili adayları kim? 2023 AKP Eskişehir milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Eskişehir milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Eskişehir milletvekili adayları kim? AKP Eskişehir milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Eskişehir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Eskişehir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Eskişehir milletvekili adayları kim? AKP Eskişehir milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Eskişehir milletvekili adayları tam listesi...
AKP ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SELAMİ ALTINOK
FATMA ÖNCÜ
MEHMET EMİN ÖZ
ABDURRAHİM FIRAT
AYŞE DENİZ ÇELİK
MUHAMMED GÖKBERK KOCAALİLER
Resmi İlanlar
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