AKP Erzurum milletvekili adayları kim? 2023 AKP Erzurum milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 15:26

Güncelleme: 19.04.2023 - 15:26

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Erzurum milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Erzurum milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Erzurum milletvekili adayları kim? AKP Erzurum milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Erzurum milletvekili adayları tam listesi...

AKP ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SELAMİ ALTINOK

FATMA ÖNCÜ

MEHMET EMİN ÖZ

ABDURRAHİM FIRAT

AYŞE DENİZ ÇELİK

MUHAMMED GÖKBERK KOCAALİLER