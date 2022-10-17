AKP Genel Başkan Danışmanı da 'kader değil' dedi: Hiç kimse sorumluluğu Allah'a atamaz

17 Ekim 2022 Pazartesi, 10:25

41 işçinin yaşamını yitirdiği Bartın Amasra’daki maden faciasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşananları "kader"e bağlamış ve "Bunlar her zaman olacaktır, bunu da bilmemiz lazım" demişti.

Erdoğan'ın tepki çeken sözleri tartışılmaya devam ederken AKP Genel Başkan Danışmanı ve Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay'dan konuya dikkat çeken bir çıkışla dahil oldu.

Aktay, faciayı değerlendirdiği bugünkü köşe yazısında “O’nun bir kaderi vardır elbet, ama bu inancımız bundan sonraki tedbirleri alma konusunda bizde en ufak bir rehavete sevk ediyorsa, hiç kimsenin sorumluluğu Allah’a atmaya hakkının olmadığını bilmek gerekiyor” dedi.

Son yıllarda Soma, Ermenek Şirvan’da yaşanan maden facialarını hatırlatan Aktay, “Tedbir diyoruz, iş güvenliği diyoruz, tekrar hatırlıyoruz her seferinde. Ama yine her seferinde alınmamış tedbirlere ödenmiş onlarca hayat, önce bir acı sonra bir sayı olarak hatırlanmaya başlıyor ve sonra yine tedbirsizliğimiz avdet ediyor. Tedbir kaderin kardeşidir oysa” değerlendirmesinde bulundu.

Facia sonrası soruşturma başlatıldığını belirten Aktay, şu ifadeleri kullandı:

“Bütün hesapların üstünde O’nun hesabı, her şeyin üstünde O’nun bir kaderi vardır elbet, ama bu inancımız bundan sonraki tedbirleri alma konusunda bizde en ufak bir rehavete sevk ediyorsa, hiç kimsenin sorumluluğu Allah’a atmaya hakkının olmadığını bilmek gerekiyor.

Kader inancı elbette ki böyle bir şey değildir. Böyle olsaydı hiçbir olaydan hiç kimseyi sorumlu tutmak mümkün olmaz, böylece suç ve ceza da olmazdı. Oysa ortada bir yanlış varsa, bunun bir sorumlusu da vardır ve sorumluluğun olmadığı yerde adalet de yoktur.”