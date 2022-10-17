AKP Genel Başkan Danışmanı da 'kader değil' dedi: Hiç kimse sorumluluğu Allah'a atamaz
Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, Amasra'daki 41 işçinin ölümüne yol açan maden faciası için "Tedbirler alınmıyorsa kimsenin sorumluluğu Allah’a atmaya hakkı yok; kader inancı böyle bir şey değil" diye yazdı.
41 işçinin yaşamını yitirdiği Bartın Amasra’daki maden faciasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşananları "kader"e bağlamış ve "Bunlar her zaman olacaktır, bunu da bilmemiz lazım" demişti.
Erdoğan'ın tepki çeken sözleri tartışılmaya devam ederken AKP Genel Başkan Danışmanı ve Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay'dan konuya dikkat çeken bir çıkışla dahil oldu.
Aktay, faciayı değerlendirdiği bugünkü köşe yazısında “O’nun bir kaderi vardır elbet, ama bu inancımız bundan sonraki tedbirleri alma konusunda bizde en ufak bir rehavete sevk ediyorsa, hiç kimsenin sorumluluğu Allah’a atmaya hakkının olmadığını bilmek gerekiyor” dedi.
Son yıllarda Soma, Ermenek Şirvan’da yaşanan maden facialarını hatırlatan Aktay, “Tedbir diyoruz, iş güvenliği diyoruz, tekrar hatırlıyoruz her seferinde. Ama yine her seferinde alınmamış tedbirlere ödenmiş onlarca hayat, önce bir acı sonra bir sayı olarak hatırlanmaya başlıyor ve sonra yine tedbirsizliğimiz avdet ediyor. Tedbir kaderin kardeşidir oysa” değerlendirmesinde bulundu.
Facia sonrası soruşturma başlatıldığını belirten Aktay, şu ifadeleri kullandı:
“Bütün hesapların üstünde O’nun hesabı, her şeyin üstünde O’nun bir kaderi vardır elbet, ama bu inancımız bundan sonraki tedbirleri alma konusunda bizde en ufak bir rehavete sevk ediyorsa, hiç kimsenin sorumluluğu Allah’a atmaya hakkının olmadığını bilmek gerekiyor.
Kader inancı elbette ki böyle bir şey değildir. Böyle olsaydı hiçbir olaydan hiç kimseyi sorumlu tutmak mümkün olmaz, böylece suç ve ceza da olmazdı. Oysa ortada bir yanlış varsa, bunun bir sorumlusu da vardır ve sorumluluğun olmadığı yerde adalet de yoktur.”
Video Haberler
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Prompter bozuldu, konuşması durdu
- 'O zaman herkesin yolu açık olsun'
- AKP'nin zengin ettiği patron...
- AKP'li Kabaktepe'den skandal iddia
- CNN Türk 'kömür' getirdi, profesör şaşırdı
- 'Alanı kapatma kararı aldık'
- Kalkavan'ın erkek arkadaşından 'vasiyet' açıklaması
- Starbucks'ta kavga: Masa ve sandalyeler havada uçuştu!
- O binayı kamuoyu iyi tanıyor!
- Muhalefet bu gayrimeşru teklife 'hayır' demeli