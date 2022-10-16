CHP’li Faik Öztrak ILO raporunu paylaştı: Maden kazalarındaki işçi ölümlerinde Türkiye dünyanın zirvesinde

16 Ekim 2022 Pazar, 22:01

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün maden kazalarında yaşamını yitiren işçi sayısı raporunu paylaştı.

Öztrak, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün raporunda Türkiye'nin işçi ölümleriyle listenin zirvesinde yer aldığına dikkat çekti.

Öztrak, şu ifadeleri paylaştı:

“Ülkeyi uçuracağız diye pazarladıkları ucube saray rejiminde, hayattan uçup giden canlar…Ve 20 yılın sonunda hala hiç sıkılmadan; ‘Madenlerde hiçbir eksik, hiçbir gereksiz risk görmek istemiyoruz’ diyorlar. Bilmiyorlar ki millet bunların yüzünü artık hiç görmek istemiyor.”

Ülkeyi uçuracağız diye pazarladıkları ucube saray rejiminde, hayattan uçup giden canlar...

Ve 20 yılın sonunda hala hiç sıkılmadan;

"Madenlerde hiçbir eksik,

Hiçbir gereksiz risk görmek istemiyoruz" diyorlar.

Bilmiyorlar ki millet bunların yüzünü artık hiç görmek istemiyor. pic.twitter.com/nO0n1vF8Dj — Faik Öztrak (@faikoztrak) October 16, 2022

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 2019-2021 döneminde maden kazalarında yaşamını yitiren işçi sayısı raporuna göre, Türkiye 189 işçi ölümüyle zirvede yer alıyor. Türkiye'yi 57 işçi ölümüyle Ukrayna izliyor.