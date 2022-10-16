CHP’li Faik Öztrak ILO raporunu paylaştı: Maden kazalarındaki işçi ölümlerinde Türkiye dünyanın zirvesinde
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'nin maden kazalarındaki işçi ölümlerinde zirvede olduğu raporu paylaştı. Öztrak, "20 yılın sonunda hala hiç sıkılmadan; 'Madenlerde hiçbir eksik, Hiçbir gereksiz risk görmek istemiyoruz' diyorlar. Bilmiyorlar ki millet bunların yüzünü artık hiç görmek istemiyor" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün maden kazalarında yaşamını yitiren işçi sayısı raporunu paylaştı.
Öztrak, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün raporunda Türkiye'nin işçi ölümleriyle listenin zirvesinde yer aldığına dikkat çekti.
Öztrak, şu ifadeleri paylaştı:
“Ülkeyi uçuracağız diye pazarladıkları ucube saray rejiminde, hayattan uçup giden canlar…Ve 20 yılın sonunda hala hiç sıkılmadan; ‘Madenlerde hiçbir eksik, hiçbir gereksiz risk görmek istemiyoruz’ diyorlar. Bilmiyorlar ki millet bunların yüzünü artık hiç görmek istemiyor.”
Ülkeyi uçuracağız diye pazarladıkları ucube saray rejiminde, hayattan uçup giden canlar...— Faik Öztrak (@faikoztrak) October 16, 2022
Ve 20 yılın sonunda hala hiç sıkılmadan;
"Madenlerde hiçbir eksik,
Hiçbir gereksiz risk görmek istemiyoruz" diyorlar.
Bilmiyorlar ki millet bunların yüzünü artık hiç görmek istemiyor. pic.twitter.com/nO0n1vF8Dj
Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 2019-2021 döneminde maden kazalarında yaşamını yitiren işçi sayısı raporuna göre, Türkiye 189 işçi ölümüyle zirvede yer alıyor. Türkiye'yi 57 işçi ölümüyle Ukrayna izliyor.
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