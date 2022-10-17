Madenlerin iş güvenliğinde ‘ikili yapı’ sorunu yeniden gündemde
Bartın’daki maden faciasında iş güvenliği önlemleri tartışılırken; muhalefetin 3 yıl önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın madenlerden sorumlu olmasına karşın, iş güvenliğinin Çalışma Bakanlığı’nda bulunmasının ikilik yarattığına dikkat çektiği ortaya çıktı. CHP, 2019’da verdiği soru önergesiyle ikili yapıyı tek merkezde toplayan bir düzenleme önerdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise iki bakanlığın protokol çalışması yaptığını söylemekle yetindi.
Bartın’daki maden faciasında iş güvenliği önlemlerinin tartışılması, konuyla ilgili iki bakanlık arasındaki yetki karmaşasını yeniden gündeme getirdi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2019’da verdiği soru önergesinde madenlerdenden sorumlu bakanlık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’yken, maden güvenliğinden sorumlu bakanlığın Çalışma Bakanlığı olmasına dikkat çekti. Bu durumun ikilik yarattığına vurgu yapan Gürer, “Madencilik sektörüne ilişkin kurumsal yapı ile ilgili en önemli sorunlardan birisi; işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında görev ve yetkilerin net olarak ortaya konmamasıdır. Hangi konulardan hangi birimin sorumlu olduğu kapsamlı, tanımlayıcı ve işlevsel biçimde belirlenmemiştir. Madenlerde ruhsatı veren ve gerekli denetimleri yapan kuruluş Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’yken, iş güvenliği denetimleri farlı bir bakanlık tarafından yapılmaktadır” eleştirisini getirdi. Gürer, “Yetki ve sorumluluğun ikili yapıdan kurtarılması için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır” sorusunu yöneltti. Önergeye yanıt veren Bakan Dönmez, iş güvenliğinden sorumlu bakanlığın Çalışma Bakanlığı olduğunu, bunun yanında da iki bakanlık arasında güvenliği artırmak için protokol çalışması yapıldığını söylemekle yetindi.
YANITTA DA YETKİ KARMAŞASI
Öte yandan, Dönmez’in önceki yıllarda maden kazanlarıyla ilgili çok sayıda önergede “sorumlunun Çalışma Bakanlığı olduğu” yanıtını verdiği görüldü. Örneğin 2019’da maden kazalarında kaç işçinin yaralandığına ilişkin önergeye dönüş yapan Dönmez, “Bilgiler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan alınmalıdır” karşılığını verdi. Bunun yanında; söz konusu bakanlığın ikiye bölünmesi de yetki karmaşısını çözemedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin Kayseri’deki maden işçilerinin iş güvenliği ve sağlığına ilişkin verdiği önergesine bu ayın başında dönüş yapan Dönmez, iş güvenliğiyle ilgili sorulara “Önergeye konu diğer hususlarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan bilgi alınmalıdır” yanıtını verdi.
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