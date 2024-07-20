AKP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: Milletimize olan borcumuzu daha ödemedik

Yayınlanma: 20.07.2024 - 15:41

Güncelleme: 20.07.2024 - 15:41

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partisinin Kars İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda yesel seçimde aldığı yenilgi üzerine konuştu.

Ağrı ve Iğdır'dan sonra Kars'a geldiğini belirten Yılmaz, seyahatinin amacının "31 Mart seçimlerinden sonra bütün illeri ziyaret edip verilen mücadeleden dolayı teşekkür ve tebrik etmek" olduğunu kaydetti.

"UYARIYI ÖPTÜK BAŞIMIZIN ÜSTÜNE KOYDUK"

Seçimde bekledikleri sonucu alamadıklarına değinen Yılmaz, şunları dile getirdi:

"Şüphesiz biz bu seçimlerde beklediğimiz sonucu alamadık. Biz Kars'ımızda ittifakla seçime girdik ama onun dışındaki diğer il ve büyükşehirlerimizin tümünde yani ittifak yaptığımız illerin dışındaki illeri kastediyorum, beklediğimiz sonucu aldığımızı söylersem yanlış olur. Biz daha iyi bir sonuç alacağımızı umuyorduk ama ülkemizin içinde bulunduğu durum, dünya konjonktüründeki genel gelişmeler, dünyamızda olup biten olayların ülkemiz ekonomisi üzerindeki etkileri gibi birtakım etkilerle insanımız yerel seçimde zaman zaman sandığa gitmeyerek, sandığa gidip biraz incinmişliğini ifade eden geçersiz oy kullanarak veya başka partileri tercih ederek bize bir uyarıda bulundu. Biz bu uyarıyı sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi; öptük, başımızın üstüne koyduk."

"GAFLET, DELALET İÇERİSİNDE OLUR"

Yılmaz, kurulan kurullarla seçimlerin en ayrıntısına kadar konuşulduğunu ve değerlendirildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bizim milletimize borcumuz var, biz 31 Mart seçimleri şu oldu, bu oldu, önemli değil. Biz o seçim sonuçlarından da aldığımız dersle geleceğe daha büyük bir azim ve gayretle koşacağız. Millete olan borcumuzu henüz daha ödemedik. Bir siyasi partinin mensubu, bir demokrasiyi içselleştirmiş yüreğinde demokrasi kültürünü geliştirmiş, 'ben seçilerek ülkeme hizmet edeceğim' diyen insanlar, milletine kendini borçlu görmek çok önemli. Eğer milletinden kendini alacaklı görürse yani 'ben çok kıymetli bir adamım, beni seçmek zorundalar' derse çok büyük bir gaflet, çok büyük bir delalet içerisinde olur."