CHP Parti Meclisi toplantısında yerel seçimler ve ‘yeni anayasa’ tartışmaları ele alındı: Aleyhte çalışana ihraç

Yerel seçim sürecinde bağımsız ya da rakip adayları destekleyenlerle ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 30.05.2024 - 04:00
CHP Parti Meclisi toplantısında yerel seçimler ve ‘yeni anayasa’ tartışmaları ele alındı: Aleyhte çalışana ihraç
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CHP lideri Özgür Özel, pazartesi günü partisinin genel merkezinde parti meclisi (PM) üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıda siyasetteki normalleşme süreci, CHP’nin geride kalan iki haftada yaptığı mitingler, partinin yenilemeyi hedeflediği tüzüğü ve yeni anayasa tartışmalarının ele alındığı kaydedildi. Özel’in PM üyelerine “normalleşme” süreci kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yaptığı ziyaretleri anlattığı belirtildi. İktidarın yaşanan süreçle ilgili “yumuşama” demesine karşın “herhangi bir yumuşama olmadığını” söyleyen partililer şu değerlendirmeyi yaptı:

“Biz buna kısaca ‘normalleşme süreci’ dedik ama burada asıl anlatmak istediğimiz kutuplaşmayı azaltma sürecidir. Siyasetçiler birbirleriyle hiçbir şeyi konuşamayacak, selamlaşamayacak bir halde olmamalı. Çünkü bu insanlara da yansıyor ve ülkeyi kötü ekliyor. Dış politika, asgari ücret, adalet gibi aslında pek çok konuyu ortak şekilde çözebiliriz. ‘Normalleşme’ derken de yaptığımız şey bu. Yoksa parti eleştirilerini en sert şekilde söylemeye devam ediyor. Bu kapsamda atanmayan öğretmenler ve emeklilerle mitingimizde de yaptıklarımızı gördünüz. En sert şekilde sözümüzü söylemeye devam ediyoruz. Bizde o anlamda bir yumuşama yok.”

‘UYUM VURGUSU’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta başında “Mevcut anayasa ile devam edemeyiz” çıkışını yinelemesini de değerlendirdiklerini aktaran kurmaylar, “Bizim mevcut anayasaya uyulmadığı ve yargıya müdahaleler sürdüğü konusundaki eleştirilerimizde hiçbir değişiklik yok. Gördüğümüz kadarıyla iktidarın tavrında da bir değişiklik yok. Daha mevcut anayasaya uyulmazken yeni bir anayasa yapımına asla yanaşmayız. Genel başkanımız da bunu her fırsatta söylüyor ve buluştuğu diğer liderlerle yaptığı görüşmede de mevcut anayasaya uyum vurgusu konusunda onların da desteğini istiyor” dedi.

Öte yandan yerel seçim sürecinde bağımsız ya da rakip adayları destekleyenlerle ilgili incelemelerin de sürdüğü öğrenildi. Bu kapsamda genel merkeze gelen bilgilendirmeleri ele alacaklarını söyleyen partililer, “Örneğin bir parti üyemiz seçim döneminde bağımsız ya da başka bir adaya destek vermiş. Bu da belgeleriyle bize ulaşmış. Bu kişiler kesinlikle partiden ihraç edilecek. Bir af da söz konusu olmayacak” ifadelerini kullandı.

Partinin 4 Eylül’de yapmayı hedeflediği tüzük kurultayıyla ilgili yaz döneminde parti içinde yeni toplantıların yapılabileceği kaydedildi.


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