AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala: Suriye'ye yardıma hazırız

Yayınlanma: 01.12.2024 - 17:35

Güncelleme: 01.12.2024 - 17:36

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir otelde yapılan AKP Nilüfer 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.

"Türkiye'nin etrafında ateş çemberi" olduğunu söyleyen Ala, Suriye'de yaşananlara dikkat çekip "sınırın diğer tarafında olup bitenlere baktıkça ne kadar dikkatli olunması gerektiğini öğrendiklerini" belirtti.

Efkan Ala, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bilelim ki doğuda büyük güçler, her zaman bir hesap peşindedir. Orta Doğu'da tesadüfler bile planlıdır. O bakımdan çok dikkatli olmalıyız değerli kardeşlerim. Orta Doğu'da bizim istediğimiz çok net ve açık, iki devletli bir çözüm. Yani bir Filistin Devleti, bir orada şu anda haydut devlet gibi davranan İsrail'in yerine de bir İsrail devleti ama bu kadar çöküntünün ardından bile, baş mimar olarak biz bunu söylüyoruz. Bakın o kadar canice, o kadar haydutça davranıyor ki yanı başımızda İsrail, o Netanyahu hükümeti o kadar büyük soykırımlar yaptı ki orada halen yapıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesinde Netanyahu ve önceki dönem Savunma Bakanı'nın tutuklanmasına dair karar verildi. Bizim de müdahil olduğumuz o davada verdi bu kararı."

"SURİYE'DE HEDEFİMİZ NET"

Ala, "Suriye'de hedeflerinin net olduğunu" belirterek, "Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde Suriyelilerin barış ve huzur içerisinde yaşayabilecekleri bir Suriye'dir hedefimiz. Üçte ikisi tarumar oldu, başka ülkelere gitti. Bu insanların topraklarına, memleketlerine dönebilmeleri için orada bir yaşanabilir Suriye inşa etmek gerekiyor. Bizim çabamız budur. Bunun için çalışıyoruz. Bütün terör örgütlerine orada karşıyız. O terör örgütlerinin istikrarsızlaştırmak istedikleri Suriye'ye biz istikrar için yardıma hazırız. Bunu hep söylüyorum" diye konuştu.