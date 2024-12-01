Suriye ordusu, Hama'da karşı saldırıya geçti: HTŞ ve diğer grupların hedefindeydi!

Yayınlanma: 01.12.2024 - 14:30

Güncelleme: 01.12.2024 - 14:30

Suriye Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hama vilayetinin kuzeyinde faaliyet gösteren Suriye ordusu birliklerinin, “terörist grupların sızma girişimlerini engellediği ve onlarca militanı etkisiz hale getirerek saldırılarını geri püskürttüğü” belirtildi.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Hama'nın kuzeyinde faaliyet gösteren birliklerimiz dün gece savunma hattını ateş gücü ve teçhizatla güçlendirdi, terör örgütleriyle karşı karşıya geldi ve saldırılarını engelledi. Kuvvetlerimiz ayrıca, en önemlileri Kalat El Madik ve Maardis olan bir dizi bölgeyi kontrol altına almayı başarmış, onlarca teröristi etkisiz hale getirmiş ve geri kalanların kaçmasına neden olmuştur” denildi.

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak da Suriye devlet televizyonu El İhbariye'ye yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun, son üç gün içinde HTŞ'den yaklaşık bin teröristi etkisiz hale getirdiğini iddia etti.

Kaynak, Suriye Hava Kuvvetleri'nin “Halep ve İdlib civarında HTŞ teröristlerinin kalelerini yok etmeye devam ettiğini” de sözlerine ekledi.

SURİYE VE RUSYA'DAN İDLİB'E HAVA SALDIRISI

Şam FM radyosunun haberine göre, Suriye Hava Kuvvetleri ve Rus Hava-Uzay Kuvvetleri İdlib'de HTŞ'ye ait karargah ve silah depolarını vurarak onlarca teröristi öldürdü ve yaraladı.

Haberde, “Suriye ve Rus hava kuvvetlerinin İdlib kentindeki askeri karargah ve silah depolarına ortaklaşa düzenlediği saldırılarda Nusra Cephesi ve bağlı gruplardan onlarca militan öldürüldü ve yaralandı” ifadeleri yer aldı.

Haberde, Suriye ordusunun, Halep ve İdlib vilayetlerine sınırı olan Hama vilayetinin kuzeyindeki bazı yerleşim yerlerinde kontrolü tamamen ele geçirdiği belirtildi.

Haberde ayrıca, Suriye ordusu ve müttefiklerinin Hama'nın kuzeyindeki birçok yerleşim yerinin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada ve bazı yayın kuruluşlarının "cihatçı grupların, Hama'da olduğu" iddialarına yönelik haberlerinin ardından Suriye Savunma Bakanlığı bir açıklamada bulundu.

Bakanlık, "terörist grupların" Hama'daki kasabalara girdiğine dair haberlerin doğru olmadığını belirterek, “Silahlı terörist grupların sayfalarında ve platformlarında Hama vilayetinin kuzeyindeki kasabalara girdiklerine dair dolaşan haberler doğru değildir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Hama Valisi Kamal Barmo, Suriye ordusundan takviye birliklerin Hama'ya ulaştığını ve devlet kurumlarının olağan işleyişini sürdürdüğünü söyledi.

Barmo, “Hama'daki kamu kurumları ve hizmetleri her zamanki gibi işliyor. HTŞ militanlarının araçlarının, bölgeye giriş yaptığına dair haberler yalan ve sahtedir” açıklamasında bulundu.

Suriye Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye ordusunun “teröristlerin” saldırısını başarılı ve kararlı bir şekilde püskürttüğü ve yakında tüm bölgeleri kurtarmak için “karşı bir saldırı” başlatacağı belirtildi.

Açıklamada, “Ordu ve silahlı kuvvetler komutanlığı, terörist saldırıyı püskürtme sürecinin başarılı ve kararlı bir şekilde devam ettiğini teyit etmektedir. Tüm bölgelerin kontrolünü yeniden ele geçirmek ve terör belasından kurtarmak için karşı saldırıya geçiş yakında gerçekleşecektir” ifadelerine yer verildi.