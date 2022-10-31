AKP gerçeklikten koptu: İlaç krizi derinleşti, Erdoğan 'üretim yerli' dedi

31 Ekim 2022 Pazartesi, 13:47

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı Tıp Tarihine / Ortak Geçmişe Vefa Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "İnsanımızın tükettiği her 100 ilaçtan 89'unu yerli üretimle sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasında ayrıca şunları söyledi:

"Bilişim ve teknoloji sağlık hizmetlerinde uluslararası standartlara uygun şekilde en etkin kullanan ülkeler arasındayız. Yerli ve milli şirketlerimiz, sağlık alanında dünya çapında hizmet ve teknoloji üretebilecek seviyeye ulaştılar. Tıbbi cihaz alanında ithalatın, ihracatı karşılama oranını yüzde 55'e çıkardık. Her iki alanda da girişimcilere verdiğimiz destekle hızla ileriye doğru mesafe kat ediyoruz."

İLAÇ KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Geçen günlerde Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) tarafından gerçekleştirilen “Geleceğin E Hali” Kongresi'nde konuşan PGED Saymanı Ecz. Ümit Ferzan Özgörür, Türkiye'de yaşanan ilaç krizine ilişken referans fiyat uygulamasına dikkat çekmişti. Özgörür konuşmasında, şunları aktarmıştı:

"İlaç Fiyat Kararnamesi’nde 2004 yılında güncel Euro kuru 1,63 TL olarak belirlenmiş, temmuz 2022 tarihi itibari ile ise Euro kuru 7,86 TL olarak güncellenmiştir. 2004 yılında belirlenen Euro kuru günün koşullarına uygunluk gösterirken mevcut İlaç Fiyat Kararnamesi’nde belirlenen Euro kuru ne yazık ki günümüz şartlarının çok altında kalmaktadır. Bu sebeple ithal ilaçların temininde sıkıntılar yaşanmaktadır."

REÇETE SAYISINDA PATLAMA

Özgörür ayrıca, 20 yıl içerisinde reçete sayısındaki artış oranına dikkat çekti. 2002 yılında 113 milyon adet olan reçete sayısının 2022 yılında 400 milyon adedi aştığını belirten Özgörür, eczanelerin iş yükünün ise yüzde 200’den fazla arttığına dikkat çekti.

GEÇEN YIL 650 İLAÇ BULUNAMIYORDU

30 Kasım 2021 tarihinde BBC Türkçe'ye konuşan Ankara Eczacı Odası Başkanı Ecz. Taner Ercanlı ilaç krizine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu anda çok ciddi sayıda ilaç, maalesef eczanelerimizde bulunamıyor. Piyasada bulunmayan ilaçların sayısı 650'nin de üzerine çıktı. Korkarız ki çözüm üretilmezse bu rakam her geçen gün daha da artacak"

HER ŞEY GİBİ İLAÇ DA KURA BAĞLI!

İlaçta belirlenen kur oranlarının sabitlenmesine ilişkin kararında sorunları büyüttüğünü ifade eden Dünya yazarı, eczacı Mustafa Servet Dalbatan, "Birçok ilaçta tedarik sorunu var. İlaç firmaları iç piyasaya sınırlı oranda ürün üretiyor ve birçok ithal ilaç piyasada bulunmuyor. Yabancı ilaç firmaları Türkiye’ye ilaç satmak istemiyor. Yerli ilaç firmaları ise iskontolar ve 150 günü bulan ödemelerden ötürü yönünü ihracata çevirmiş durumda. Yerli firma için, ihracattaki peşin para ve kurun sunduğu avantajlar daha cazip geliyor" dedi.

27 KASIM'DA MİTİNG GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Türk Eczacıları Birliği (TEB), 16 Ekim’de 50.000 kayıtlı katılımcı ile Ankara’da eczacılık mitingi kararı almış ancak Bartın’daki maden faciası nedeniyle miting ertelenmişti. Eczacılar, yeni miting tarihini ise 27 Kasım Pazar olarak belirledi. Tüm Türkiye'den katılımın olacağı mitingde ilaç krizi ve kur kaynaklı sorunlara da dikkat çekilecek.