AKP Giresun milletvekili adayları kim? 2023 AKP Giresun milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Giresun milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Giresun milletvekili adayları kim? AKP Giresun milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Giresun milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Giresun milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Giresun milletvekili adayları kim? AKP Giresun milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Giresun milletvekili adayları tam listesi...
AKP GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ABDULHAMİT GÜL
MEHMET EYUP ÖZKEÇECİ
ALİ ŞAHİN
DERYA BAKBAK
MESUT BOZATLI
ŞEHZADE DEMİR
İRFAN ÇELİKASLAN
BÜNYAMİN BOZGEYİK
FERAY YILMAZ
MUHAMMED HAKAN TANRIÖVER
HASAN TEKE
ABDULLAH DURDU
CUMA REYHAN
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