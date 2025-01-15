AKP Grup Başkanı Güler'den, Özgür Özel'e 'kanun teklifi' tepkisi: 'İğrenç' diyor, itiraz edebilirsin ama bu kavram nedir? Kimsin sen?

Yayınlanma: 15.01.2025 - 17:05

Güncelleme: 15.01.2025 - 17:06

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, dün TBMM'deki grup toplantısında, iktidar partisine yüklenerek AKP'li milletvekillerinin verdiği kanun teklifini eleştirmişti.

"O İĞRENÇ SEKİZ MADDEYİ TORBANIN İÇİNE DOLDURMUŞLAR"

"Şimdi dokuz maddelik bir kanun geliyor. İçine emekli zammını koymuşlar, aciliyet kesbediyor. Geçmezse maaşlar ödenemez. Yanına sekiz tane muhalefetin itiraz ettiği ‘Haklısınız, hak verdik çıkarıyoruz’ dedikleri o iğrenç sekiz maddeyi bu torbanın içine doldurmuşlar" diyen Özel, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu ahlak değil, 22 yıllık iktidar partisinin sözü bu olabilir, ahlakı bu olabilir ama bu Meclis’in bir ahlakı var. Burada verilen söz tutulur. ‘Yapmayacağım’ dediğin şey yapılmaz. Millete karşı çünkü kumpas kurulmaz. Burada o maddeyi oradan çıkarıp buradaki maddenin içine eklemeyi yaptığında, sen milletin vekilini kandırmıyorsun, milletin bizzat kendini kandırıyorsun. Çünkü o vekili o eli kaldırmak için 100-110-130 bin kişiden oy aldı. Geldi burada yemin etti. Ve AK Parti bu ahlaksızlığı, söz verip de tutmamayı, bu kumpası, bu hafta Meclis’te hayata geçirmeye çalışacak."

"TUTANAKLARLA KAYDA GEÇİRECEĞİZ"

Özel, şöyle devam etmişti:

"Arkadaşlarımız da onlara ahlak nedir, söz nedir, erdem nedir, bir siyasi partinin diğer muhalefet partilerini kandırması ve sonra seçimden sonra bunları yapması… Ki öbür maddeler geçmese vatandaş mağdur olacak o kadar iyi niyetli bir çabayla doğayı korudular, halkı korudular, devletin çıkarlarını korudular. Dört gün sonra aynı çirkinliğe veya 14 gün sonra muhatap oluyorlar. Bunu buradan kayda geçiriyorum. Tutanaklarla kayda geçireceğiz."

AKP'Lİ GÜLER'DEN SERT TEPKİ

Özel'e, AKP Grup Başkanı Güler'den yanıt geldi.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AKP'yi hedef alan söylemlerine tepki göstererek, "Kanun teklifi okumaktan aciz. Kaba, sığ ifadelerini iade ediyoruz" dedi.

"'İĞRENÇ' DİYOR, SEN KİMSİN?"

Güler, "CHP milletvekilleri dahil, Özgür Özel’in bu ifadelerini reddediyorum. Milletvekillerimizin verdiği bir kanun teklifine 'iğrenç' diyor. Sizin verdikleriniz ne? Ben de o ifadeyi kullansam ne olur? Düşünceye katılmayabilirsin, içeriğine itiraz edebilirsin bu kavram nedir? Kimsin sen?" ifadelerini kullandı.