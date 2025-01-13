Özgür Özel İstanbul'a geliyor

Yayınlanma: 13.01.2025 - 17:13

Güncelleme: 13.01.2025 - 17:14

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul'a gidiyor.

CHP Genel Merkezi'nde kurmaylarıyla görüşen Özel, İstanbul'a gitme kararı aldı. Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile ilgili süreci yakından takip etmek için Özel ile birlikte çok sayıda CHP kurmayının da İstanbul'a yola çıktığı öğrenildi.

BirGün'ün aktardığına göre; CHP lideri Özgür Özel, MYK toplantısında iktidarın CHP'li belediyelere yönelik tutumunun 'itibarsızlaştırmak' amacı taşıdığını belirterek 'birlikte, kavgasız, kol kola mücadele' vurgusunu yineledi.

İMAMOĞLU DA SAAT 19.00'DA BEŞİKTAŞ'TA OLACAK

Özel'in saat 20.00'de Beşiktaş Belediyesi önünde konuşma yapması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu da saat 19.00'da Beşiktaş Belediyesi'nde olacak.

Öte yandan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Polat'ın sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından CHP İstanbıl örgütü, belediye binası önünde toplandı.