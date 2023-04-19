AKP Hakkari milletvekili adayları kim? 2023 AKP Hakkari milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Hakkari milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Hakkari milletvekili adayları kim? AKP Hakkari milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Hakkari milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Hakkari milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Hakkari milletvekili adayları kim? AKP Hakkari milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Hakkari milletvekili adayları tam listesi...
AKP HAKKARİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ABDULMUTTALİP ÖZBEK
MEHMET BUDAK
HİKMET YAŞAR
Resmi İlanlar
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