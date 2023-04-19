AKP Gümüşhane milletvekili adayları kim? 2023 AKP Gümüşhane milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 15:36

Güncelleme: 19.04.2023 - 15:36

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Gümüşhane milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Gümüşhane milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Gümüşhane milletvekili adayları kim? AKP Gümüşhane milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Gümüşhane milletvekili adayları tam listesi...

AKP GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

CELALETTİN KÖSE

ÜNAL YILMAZ

ABDULLAH KORKMAZ