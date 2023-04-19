AKP Gümüşhane milletvekili adayları kim? 2023 AKP Gümüşhane milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Gümüşhane milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Gümüşhane milletvekili adayları kim? AKP Gümüşhane milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 15:36
AKP Gümüşhane milletvekili adayları kim? 2023 AKP Gümüşhane milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Gümüşhane milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Gümüşhane milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Gümüşhane  milletvekili adayları kim? AKP Gümüşhane milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Gümüşhane milletvekili adayları tam listesi...

AKP GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

CELALETTİN KÖSE

ÜNAL YILMAZ

ABDULLAH KORKMAZ


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