AKP Halil Konakcı'ya sahip çıktı: 'Tehditler, hakaretler, sövmeler topyekûn ayaklarımızın altındadır'
Cami imamı Halil Konakcı, "Sokaklar kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık" diyerek kadınları hedef almıştı. AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Konakcı'ya sahip çıktı. Birinci "İmam'a yapılan tehditler, hakaretler, sövmeler topyekûn ayaklarımızın altındadır" dedi.
Cumhuriyet ve laiklik karşıtı çıkışlarıyla bilinen, konuştuğu kürsülerden hilafet çağrısı yapan ve son olarak da kadınları hedef alan sözleriyle tepkilerin odağı olan cami imamı Halil Konakcı'ya AKP'den destek geldi.
AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, konuya dair Twitter üzerinden bir dizi paylaşımda bulundu. Konakcı'nın sözleri için "İmamlar siyasi değillerdir. Zira siyasetçilerin sırtlarında taşıdıkları yumurta küfeleri onlarda olmaz. Vazifeleri sadece namaz kıldırmak değil, özgürce, serbestçe Kur'an hakikatlerini ve İslam'ı anlatmalarıdır" diyen Birinci, giyimlerini ve yaşam tarzlarını hedef aldığı kadınlar için erkeklere “Sokaklar kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor. Hiç mi kıskanmıyorsun lan?" diye seslenen Konakcı'ya şu ifadelerle destek verdi:
"Üslupta bazı sorunlar olabilir, kastı aşan sözler, kürsü celali ile söylenmiş de olabilir. Bunu bahane ederek, bir İmama, dine, milletimizin maneviyatına, tesettür ayetlerine hakaret etmek, aşağılamak akıl dışıdır. Biz bu küfürbazları biliriz.
Onların derdi tek bir İmam ile değil, İslam dini ve aziz milletimizin manevi değerleri ile ilgilidir. Ayrıca, bu beyanlarım asla savunma pozisyonu olarak algılanmamalıdır. Savunma pasifliğinde falan değiliz. Bizim maksadımız durduğumuz noktayı ilan etmektir.
Konakcı'nın sözlerini değil, gelen tepkileri rahatsız edici bulan Birinci "Açık bir şekilde ifade ediyorum ki, bir İmam'a yapılan tehditler, hakaretler, sövmeler topyekûn ayaklarımızın altındadır" dedi.
İlgili Haberler
- CHP'li Gürsel Tekin'den imam Halil Konakçı'ya sert yanıt: 'Hoca, seni hayallerinin ülkesine kavuşturacağım...'
- CHP'li Taşcıer, Fuat Oktay'a Halil Konakçı'yı sordu: 'Soruşturma açılmayacaksa terfi ve ödüllendirme mi öngörülüyor?'
- İmam Konakçı kadınlara zehir kustu: 'Sokaklar kasap dükkanı gibi, hiç mi kıskanmıyorsun lan?'
-
Video Haberler
- İmamoğlu, Ongun'un babasının cenazesine katıldı
- Elazığ'da hastanede silahlı çatışma: 1'i ağır 2 yaralı
- Dybala için tarihe geçen tanıtım töreni!
- Bağ evinde avukat dehşeti
- Suç duyurusunda bulunacağız
- Fatih'te 'havuz' patladı: Okul bahçesi göle döndü
- Metroda kendisini taciz eden adamı böyle ifşa etti
- Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı
- Trafikte tartışma sonrası korku dolu anlar kamerada
- Taksiden silah ve uyuşturucu çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıda 'Erdoğan'ın Diploması' hareketliliği
- Erdoğan imzaladı, yüzde 36 zam geldi
- THY'den yurt dışı uçuşlarını durdurma kararı
- Erdoğan'ın 'terör örgütü' sözlerine sert tepki
- Diyanet'in fetvasına tepki yağdı
- 'Yalaka değiliz' diyen Hande Fırat'a: Kendi adına konuş
- ‘Fiyatları tayin eden Allah’tır’
- Adana uçağındaki anons yolcuları gülümsetti
- 'Bölge daha da riskli' diyerek uyardı
- CHP'den imam Konakçı'ya sert yanıt