CHP'li Gürsel Tekin'den imam Halil Konakçı'ya sert yanıt: 'Hoca, seni hayallerinin ülkesine kavuşturacağım...'

26 Temmuz 2022 Salı, 19:14

Cumhuriyeti ve laikliği açıkça hedef alan açıklamalarıyla bilinen İmam Halil Konakçı, bu kez kadın-erkek eşitliğine karşı skandal ifadeler kullandı.

Konakçı, sosyal medyadan paylaştığı videoları kadınları hedef alarak, erkeklere şöyle seslendi: “Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında görmediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz. Bu kadınların başında yok mu adamları abileri babaları kocaları? Tamam ateistsin, imanın zayıf… Ya hiç kıskanmıyorsun lan?”

TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Konakçı’nın kendisine ait sosyal medya hesabında kadınlara yönelik kullandığı sözlerini TBMM gündemine taşıdı. Taşcıer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini TBMM Başkanlığı’na verdi.

“TESETTÜR EMRİNİ ANLAMASINI BEKLEMEK ZATEN OLMAZ”

Konakçı, sosyal medya hesabında Taşcıer'in soru önergesine tepki göstererek, "CHP'li vekil acilen görevden alınmam için hakkımda meclise soru önergesi vermiş. Sahnede ki zaten çıplak olan şarkıcıyı “hoşumuza gitmedi daha da soyunmalısın” diyen zihniyetin tesettür emrini anlamasını beklemek olmazdı zaten" dedi.

"SENİ HAYALLERİNİN ÜLKESİNE KAVUŞTURACAĞIM"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, imam Konakçı'ya sert tepki gösterdi. Tekin şunları kaydetti:

"Hoca, seni hayallerinin ülkesine kavuşturacağım. Kabil'e tek gidiş uçak biletin benden. Bavulunu topla hemen rüyana kavuş. Laik Cumhuriyetin ekmeğini yeme. Tam istediğin hayatı yaşa.

Bunlar imam filan değil. Bunlar maaşlı çalışan. Kamu ahlakı olunca bunlar susar. Hırsızlık, yolsuzluk, çoluğa çocuğa tecavüz, kadın cinayeti, kul hakkı olunca ağızlarını bıçak açmaz. Çünkü bunlar müzik kutusu. Jetonu kim atarsa onun şarkısını çalarlar.

Bunların ağababaları İstanbul işgale uğradığında kadın feracesi ile uğraşıyordu. İngiliz askerlerine selam durdular. Niye? Para orada, güç orada. Kadınlara zulmetmek kolay. Sabah akşam kadın giysisi konuşurlar.

"O ANAYASAYA UYMAYA MECBURSUN"

Kadın ne giyecek? Sana mı soracak. Bakanlara rüşvet veren adamı kahraman diye televizyona çıkarttılar. Bu ağzını açtı mı? Hayır. O zaman ne dediler? Günah işleme özgürlüğü. Kaçakçılığa gelince günah işleme özgürlüğü, şorta gelince yasak. Siz kimsiniz ya?

Millet ne giyeceğini, ne içeceğini size mi soracak? Allah sizi başımıza veli mi tayin etti? Beğenmiyorsan mini etek giyme kardeşim. Giyene susacaksın. O anayasa orada durdukça ona uyacaksın. Sen devletin memurusun ya. O anayasaya uymaya mecbursun.

Beğenmiyorsan da istifanı verirsin, siyasete mi atılıyorsun, şov mu yapacaksın ne yaparsan yap. Kabil'e tek gidiş biletin benden. Sevdiklerinle yaşa. Afganistan'da uyuşturucu batağına saplananları kurtar.

Bıktık artık ya. Paraları vuracaklar, Venezuela'ya maske satmaya gidecekler, Bologna'da okuyacaklar, New York'ta ev alıp, Amsterdam'da paralarını saklayacaklar sonra sabah akşam kadınlar kaç çocuk yapsın, ne giysin? Size mi soracaklar? Siz kimsiniz?

"HOCA, SEN BU KONUDA AĞZINI AÇTIN MI?"

Ülke uyuşturucu batağına dönmüş. Limanlara kokain yağıyor. Arabada seramik bardakta kokain çekip sonra utanmadan pudra şekeri diyorlar. Hoca sen bu konuda ağzını açtın mı? Kul hakkı var, yalancılık var, uyuşturucu ticareti var. Sustun. Niye? Çünkü para var, güç var.

Tek konuları şort, etek. Moda danışmanı sanki. Böyle konuşacaklar, üç tanesi alkışlayacak, dört tanesi gidip bunlara para verecek, sağ eline yüzüğü takıp, parasını istifleyip yola devam edecek. Öbür tarafı konuşmak sıkar. Para gelmez o zaman. Mesele bu.

Hoca, o anayasaya uyacaksın. Her harfine. Dinin, inancın, ne giydiğin seni ilgilendirir. Hukuka uygun hareket etmen hepimizi ilgilendirir. Devletin memuruysan memur gibi davranacaksın. Fethullah da senin gibiydi. Bu millet sureti haktan gözükenlerden çok çekti. Daha çekmeyiz."

"ASLA KORKMUYORUM"

Konakçı, sosyal medya hesabından Tekin'e tepki göstererek, "Gürsel Tekin ne sizden nede tehditlerinizden asla korkmuyorum. Burası benim anavatanım o sıkar biraz. Bu vatanı başı örtülü, yüzü sakallı Müslüman millet kurdu ve kurtardı. Ben son nefese kadar 1000 yıllık dedelerimin mirasına sahip çıkacağım. Sen benim değil İslamın düşmanısın" dedi.

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HİLAFET İSTEMİŞTİ

İmam Halil Konakçı daha önce de Bursa’da Mihraplı Camisi’nde verdiği vaazda Sezen Aksu’yu hedef alıp hilafet çağrısı yapmıştı. Konakçı, “O sahip olsaydı başımızda, o makam hala başımızda olsaydı ne başörtüsüne ne çarşafa ne sarığa ne minareye ne ezana kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslâm adına istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Bu skandal ifadelerin ardından Bursa Barosu ve Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Konakçı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.