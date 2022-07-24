İmam Konakçı kadınlara zehir kustu: 'Sokaklar kasap dükkanı gibi, hiç mi kıskanmıyorsun lan?'

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Ankara Melike Hatun Camii İmamı olarak bilinen Halil Konakçı, kadınları iş yaşamında olmaları ve giydiği kıyafetleri üzerinden hedef aldığı konuşmasında erkeklere "hiç mi kıskanmıyorsun lan?" diye seslendi.

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2022 Pazar, 13:41

Çeşitli aralıklarla Cumhuriyet'i ve laikliği açıkça hedef aldığı konuşmalar yapan, Ankara Melike Hatun Camii İmamı olarak bilinen Halil Konakçı, bu kez kadın-erkek eşitliğine karşı provokatif ifadeler kullandı.

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