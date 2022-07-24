İmam Konakçı kadınlara zehir kustu: 'Sokaklar kasap dükkanı gibi, hiç mi kıskanmıyorsun lan?'

24 Temmuz 2022 Pazar, 13:41

Çeşitli aralıklarla Cumhuriyet'i ve laikliği açıkça hedef aldığı konuşmalar yapan, Ankara Melike Hatun Camii İmamı olarak bilinen Halil Konakçı, bu kez kadın-erkek eşitliğine karşı provokatif ifadeler kullandı.

Haberin devamı

