İmam Konakçı kadınlara zehir kustu: 'Sokaklar kasap dükkanı gibi, hiç mi kıskanmıyorsun lan?'
Ankara Melike Hatun Camii İmamı olarak bilinen Halil Konakçı, kadınları iş yaşamında olmaları ve giydiği kıyafetleri üzerinden hedef aldığı konuşmasında erkeklere "hiç mi kıskanmıyorsun lan?" diye seslendi.
Çeşitli aralıklarla Cumhuriyet'i ve laikliği açıkça hedef aldığı konuşmalar yapan, Ankara Melike Hatun Camii İmamı olarak bilinen Halil Konakçı, bu kez kadın-erkek eşitliğine karşı provokatif ifadeler kullandı.
Video Haberler
- Jesus ile Arda arasındaki samimi anlar gündem oldu!
- Tatil sitesinde yaban domuzu istilası!
- CHP'li Ağbaba'dan esnaf ve çiftçiye müjde
- Balataları ısınan tırın lastiği yandı
- 'Hiç mi kıskanmıyorsun lan?'
- Akşener, İYİ Partili genç için 'kız istemeye' gitti
- Zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi
- 'Ayçiçek taban fiyatı açıklanmalıdır'
- 2,5 dakikada 100 bin liralık soygun
- Antalya'da orman yangını: Müdahale sürüyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk Lirası'nda yeni dönem
- AKP'nin planını açıkladı: 'Yağma başladı...'
- Cep telefonu ile tuvalete gidenler dikkat!
- Maymun çiçeği için 'küresel acil durum' ilanı
- Yargıda 'Ali Erbaş' sessizliği
- İstanbul'da fiyatlar uçtu: Yıllık 172 bin lira!
- 'İşçiler Erdoğan'ın mitingine böyle taşındı'
- MHP'li Vural'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yorumu
- Sedyedeki hastaya cinsel saldırıda karar çıktı!
- 'Sana bu twiti gönderen Fahrettin iyi bilir ki...'