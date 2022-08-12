AKP harekete geçti: 8 ilde yeni cemevi açılacak
İktidarın "Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması" kapsamında bu yıl Kütahya, Burdur, Denizli, Bilecik ve Kayseri'de cemevlerinin temeli atılacak. Ankara Altındağ, Elazığ ve Erzurum'da yapımı tamamlanan cemevleri de bu yıl ibadete açılacak.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Mamak'taki cemevi ziyaretinin ardından iktidarın konuyla ilgili yeni çalışmalarından ayrıntılar da ortaya çıktı.
Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıkları koordinasyonunda başlatılan "Milli Birlik ve Beraberlik" başlıklı çalışma kapsamında 58 ildeki 1586 cemevi ziyaret edildi. Kapıları çalınarak sorunların dinlendiği cemevlerinde talepler de toplandı.
Cemevlerinin bina, tadilat, arsa tahsisi, ısınma, kütüphane, çevre düzenlemesi gibi ihtiyaçları başta valilikler olmak üzere ilgili kamu kurumlarına iletildi.
Ayrıca görüşmelerde gündeme gelen köylerin su sorunlarının giderilmesi ve yeni yol yapılması talepleriyle ilgili çalışmalar yürütüldü.
YENİ CEMEVLERİ AÇILACAK
Çalışma kapsamında yeni cemevlerinin açılmasına yönelik taleplerin karşılanması için de harekete geçildi.
Bu kapsamda bu yıl Kütahya, Burdur, Denizli, Bilecik ve Kayseri'de yeni cemevlerinin temeli atılacak. Yapımı tamamlanan Elazığ, Erzurum ve Ankara'nın Altındağ ilçesi Aydıncık Mahallesi'ndeki cemevleri de bu yıl hizmete alınacak. Böylece bu sene 8 yeni cemevi açılmış olacak.
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