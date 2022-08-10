Erdoğan’ın ziyaret ettiği cemevinin dedesi Hüseyin Öz: 'Film platosu gibi kullanıldık'

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından önceki gün Hüseyin Gazi Cemevi’ni ziyaret etti.

Ziyaret nedeniyle cemevindeki Mustafa Kemal Atatürk, Hacı Bektaşı Veli ve Hz. Ali’nin olduğu duvardaki resimlerin yerlerinin değiştirildiği öne sürüldü. Erdoğan’ın ziyareti öncesi AKP’li Mamak Belediyesi tarafından cemevinde tadilat yapıldığı ve ibadet alanının düzeninin değiştirildiği görüldü. Tartışmalara neden olan ziyaret ve cemevindeki düzenlemeyle ilgili Hüseyin Gazi Cemevi dedesi Hüseyin Öz konuştu.

Erdoğan’ın geleceğini üç gün önceden bildiklerini ancak gizli tutulmasının istendiğini söyleyen Öz, “Bize ‘Cumhurbaşkanı gelecek ancak bakan da gelebilir’ dediler. Vakıf başkanı, vakıf içerisindeki arkadaşlara haber verdiğini söyledi. Fakat dernek üyelerinin haberi olmamış” ifadelerini kullandı.

"DANIŞMAN GETİRDİ"

Cemevi içerisindeki, Mustafa Kemal Atatürk, Hacı Bektaşı Veli ve Hz. Ali’nin olduğu duvardaki resimlerin yerinin değiştirildiğini söyleyen Öz, “Resimlerin eski yeri girişte dede postunun arasındaydı. 10 gün önce yerleri değişti. Türbede tadilat vardı, duvarda çatlak olmuştu. Tadilat nedeniyle kaldırılarak diğer duvara kondu. Ziyaretle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Tadilat işlerinde bazı şeyleri İçişleri Bakanı’nın danışmanı Ali Arif Özzeybek planlıyordu. Cemevine daha önce geldiğinde, ‘Resim olmasa daha iyi olur’ dedi. Cumhurbaşkanının oturduğu yerdeki on iki imamları tasvir eden yazılar var, onları Özzeybek getirdi. Resimler şimdi eski yerine asıldı” diye konuştu.

"BİZİ MİSAFİR ETTİLER"

Öz, son olarak şunları söyledi: “Sağdan soldan dede davet etmişler bilgimiz dışında. Adeta evimizde bizi misafir ettiler. Herhangi bir sohbet olmadı ve taleplerimiz alınmadı. Gelen yurttaşları tanımıyorum. Kendileri getirdiler herhalde. Film platosu gibi kullandılar bizi.”

"HİÇBİR ALEVİ KABUL ETMEZ"

Hüseyin Gazi Derneği Başkan Yardımcısı Mahmut Aslan, tadilat sırasında fotoğrafların eski yerlerine asılmamasını “ziyaret dizaynı” olarak nitelendirdi. “Bizim cemevlerimizde Hacı Bektaş’sız, Hazreti Ali’siz ve Atatürk’süz bir görüntü olamaz. Bunu da hiçbir Alevi kabul etmez” diyen Aslan, Erdoğan’ın posta oturmasına ise “Alevi ritüellerine aykırı. Postun olduğu yere dede dışında kimse oturmaz. Dedenin yanına da zakirler ya da âşıklar oturur” tepkisini gösterdi. Alevilerin sorunlarının gündeme gelmediğini de aktaran Aslan, “‘Cemevleri ibadethanedir’ sözünü bile almadılar” diye konuştu.