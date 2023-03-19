AKP içinden dikkat çeken itiraf!

Yeniden Refah Partisi'nin 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un değiştirilmesi şartına yönelik açıklamaları nedeniyle hedef alınan AKP'li Zengin, "Bizim mahalle kadınların değiştiğini göremiyor" itirafında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 11:37
AKP içinden dikkat çeken itiraf!
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Cumhur İttifakı'na katılmak için Yeniden Refah Partisi'nin 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un değiştirilmesi şartına yönelik tepkiler de tepkilere yönelik açıklamalar da devam ediyor.

Yeniden Refah Partisi'nin şartına yönelik "Kırmızı çizgimizdir" değerlendirmesinde bulunan ve bunun üzerine yüzlerce tehdit mesajı aldığını söyleyen AKP Genel Başkanvekili Özlem Zengin, gazeteci Murat Yetkin'e konuştu.

"BİZİM MAHALLE KADINLARIN DEĞİŞTİĞİNİ GÖREMİYOR"

Zengin ile görüşmesini aktaran Murat Yetkin, şunları kaydetti:

"Zengin’le konuştum. 'Bizim mahalle kadınların değiştiğini göremiyor' sözünü önemsedim. Kadınlar değişiyor, bizim mahalle göremiyor demek bile mahallenin erkek bakışıyla oluştuğu gerçeğini anlatıyor bize; erkekler kadınların değiştiğini göremiyor demek istiyor Zengin işi daha fazla keskinleştirmeden."


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