Yeniden Refah'ın talebi üzerine AKP’li Özlem Zengin’den açıklama: 6284 sayılı kanun kırmızı çizgimizdir

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 09:42

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 10:58

AKP'nin Cumhur İttifakı'na katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Yeniden Refah Partisi'nin şartlarından birinin de 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un değiştirilmesi olduğu belirtiliyordu.

AKP'nin de kabul ettiği öne sürülen şart üzerine parti yönetiminden bir açıklama geldi. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM'de CHP'nin konuya dair sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yeniden Refah Partisi'nin görüşüdür. Sayın bakanımız Derya Yanık da bu konuda bir açıklama yaptı. Sayın Binali Yıldırım'ın da ifade ettiği gibi 'Bu konu hiç gündeme gelmedi bu konuşmada.' 6284 sayılı kanun, bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir. Sayın cumhurbaşkanımızla yaptığımız toplantılarda da katılan tüm kadın STK'lerin de var olduğu toplantılarda da bu aynen böyle zaten ifade de edilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Yeniden Refah Partisi, ittifak için şartlarını ortaya koyduğu maddeler arasında 6284 sayılı Kanun'la ilgili isteğini "İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinin TBMM'de de oylanması ve uzantısı 6284 sayılı yasanın aile bütünlüğünü bozucu hükümlerinin ayıklanması" ifadeleriyle dile getirmişti. Partinin genel başkan yardımcısı Doğan Aydal da "Cumhur İttifakı"na katılmak için 30 maddelik taleplerini ilettiklerini ve "Hiçbir problem yok" yanıtını aldıklarını söylemişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise Twitterdan yaptığı açıklamada "6284 sayılı Kanun, kadına yönelik şiddetle mücadele için yaptığımız en önemli yasal düzenlemelerden biridir. Kanunun kabulünden bu yana, uygulamayı da geliştirmek için titizlikle düzenlemelerimizi sürdürüyoruz. 6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez" denilmişti.