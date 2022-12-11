AKP iktidarı döneminde sayıları hızla arttı: 'İlim, İslam, Kuran'la kandırıyorlar

11 Aralık 2022 Pazar, 02:00

AKP iktidarında tarikat vakıfları çocuğa yönelik istismar vakalarıyla sık sık gündeme geldi. Son olarak İsmailağa tarikatına yakınlığıyla bilinen Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını henüz 6 yaşındayken “müridlerinden” Kadir istekli ile “evlendirdiğinin” ortaya çıkması infiale yol açtı. Hiranur Vakfı sitesini kapatırken iktidar ise sessizliğini uzun süre korudu.

Vakıflar istismar olaylarıyla gündeme gelirken AKP iktidarı döneminde kurulan vakıf sayısı ise dikkat çekici. Vakıflar Genel Müdürlüğü verilerine göre 2002 yılından günümüze kadar yeni kurulan vakıf sayısı hızla arttı. Özellikle 2006 yılından sonra yeni kurulan vakıf sayısında ivme gerçekleşti.

HER YIL KATLANARAK ARTTI

2006 yılında 27 yeni vakıf kurulurken 2007’de bu sayı 57’ye 2008 yılında ise 93’e çıktı. Vakıf sayısı her yıl artarken 2021 yılında 205 yeni vakıf kuruldu. Tarikatların vakıflar aracılığıyla örgütlendiği biliniyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü verilerine göre çocuklar ve gençler için kurulduğu belirtilen vakıf sayısı 4 bin 356 oldu. Kadınlar için kurulduğu belirtilen vakıf sayısı ise 2 bin 597. Vakıfların 247’sinin içinde İslamcı çevrelerin sıkça kullandığı “ilim” ifadesi yer alıyor. 50 vakfın isminde “İslam”, 14 vakfın isminde ise “Kuran” ismi geçiyor.