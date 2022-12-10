6 yaşındaki kız çocuğu istismara uğradı AKP'liler skandalı 'münferit' sözleriyle savundu
AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında imam nikâhı ile "evlendirilmesi" ve cinsel istismara maruz bırakılmasıyla ilgili olarak, "Yaşanan olay münferit bir olaydır" dedi.
AKP'li Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarikat karanlığında yaşanan istismara ilişkin, "Olay aydınlığa çıkacaktır. Bu olay üzerinden Müslümanların veya bir siyasi partinin kötülenmesi kabul edilemez. Yaşanan olay münferit bir olaydır. Bu münferit olay üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışmak doğru değildir" diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G., babasının kendisini 6 yaşında imam nikahıyla evlendirdiğini ve her gün cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. 10 yıl önce üzeri örtülen istismar, H.K.G.’nin mücadelesi sonucunda yargıya taşındı.
Birgün yazarı Timur Soykan, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin maruz kaldığını iddia ettiği cinsel istismar skandalını köşesine taşıdı. H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirildiği ve cinselliğin kendisine bir oyun gibi öğretildiğini aktaran Soykan, cinsel istimar mağduru kadının şikayetçi olduğunu belirtti.
10 YIL ÖNCE ÜZERİ ÖRTÜLDÜ
H.K.G., evlendirildiği dönemdeki fotoğrafları, kendisine cinsel istismar uygulayan kişinin ses kaydını ve kemik yaşının tespitinde yapılan sahteciliğin belgelerini savcılığa sundu. 10 yıl önce üzerine örtülen istismar olayı, H.K.G.’nin mücadelesi sonucunda yargıya taşındı.
27’ŞER YIL HAPİS İSTEMİ
30 Ekim 2022’de İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın iddianamesi tamamlandı. Savcı iddianamede H.K.G.’nin anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu anlattı. İddianamede Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediklerini belirtildi. Üç sanığın en az 27’şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi.
Ayrıca savcı, Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti.
Haber Türkiye'nin gündemine oturdu ancak ilgili bakanlık ve yetkililer haberin ortaya çıkmasından günler sonra açıklamalarda bulundu.
MÜHÜRLENDİ
İBB İmar Müdürlüğü ekipleri, Hiranur Vakfı'na ait Sancaktepe'deki inşaatı kaçak olduğu gerekçesiyle mühürledi. İBB'den yapılan yazılı açıklamada, 5 Blok için ruhsat alan, yapı ruhsatında bloklar arasını bahçe olarak gösteren Hiranur Vakfı'nın, mevzuata aykırı bir şekilde kaçak külliye inşa ettiğinin tespit edildiği belirtildi.
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