AKP iktidarı kesenin ağzını açtı: Diyanet bütçesini yüzde 56.6 artırdı

26 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2022 yılı ödeneğinin 22 milyar 926 milyon 786 bin TL’den 2023 yılında yüzde 56.6’lık artışla 35 milyar 910 milyon 653 bin TL’ye yükseltildiğini açıkladı.

(Fuat Oktay)

Oktay, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 2022 yılı ödeneğinin 5 milyar 176 milyon 92 bin TL olduğunu, 2023 yılı Bütçe Yasası Teklifi’nde ise MİT’in ödeneğinin 7 milyar 729 bin TL’ye yükseltildiğini belirtti.

MUHALEFETTEN TEPKİ

Diyanet’e ayrılan ödenek miktarı, muhalefetin de dikkatini çekti. İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Diyanet’in yıllar itibarıyla bakıldığında bir iki bakanlığın bütçesinden daha büyük bir ödenek aldığına işaret ederek, “Diyanet İşleri Başkanlığımız gerçekten kendisine verilen, İslam dininin inançları, ibadet, ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek görevlerini yerine getiriyor mu” diye sordu.

(Durmuş Yılmaz)

AHLAKSIZLIK ÜRETİYOR

Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

“Görkemli camiler yapıyoruz, camilerimizin sayısı çok arttı, artan cami sayısına rağmen cemaat giderek azalıyor. Bu da dışarıya, eylemlerimize ahlak olarak yansımıyor. Her ekonomik sistemin ürettiği bir ahlak var. Bugün enflasyonist bir ortamda yaşıyoruz. Enflasyon aslında ahlaksızlık üreten bir sistem. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu konularda da bir şeyler söylemesi gerekir. Sistemin nasıl bir çalışma içinde olduğunu, enflasyonun ahlakı nasıl tahrif ettiğini de söylemesi ve burada da bir pozisyon alması gerekir ama biz Diyanet’te böyle bir şey göremiyoruz.”