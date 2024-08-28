AKP iktidarının ihaleleriyle servetlerine servet kattılar: Yıllardır vergi vermedikleri ortaya çıktı!

Yayınlanma: 28.08.2024 - 18:27

Güncelleme: 28.08.2024 - 18:27

Gelir İdaresi Başkanlığı, büyüyen ekonomik krizin gölgesinde vergi tartışmaları devam ederken, 2023 yılının gelir ve kurumlar vergisi rekortmenlerini açıkladı.

2022 yılında olduğu gibi 2023’te de Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve Rahmi Koç ilk üç sırada yer aldı.

Gelir vergisi rekortmenlerinden ilk 100 listesinde yer alan 73 kişi isminin açıklanmasını istemedi.

Kurumlar vergisi listesinde ise ilk üçü Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Akbank oluşturdu. Kurumlar vergisinde ilk 10 rekortmenden 8’i bankalar oldu. İlk 100’de yer alan kurumlardan 34’ü isminin açıklanmasını istemedi.

MEHMET CENGİZ 49. SIRADA

Vergi aflarıyla ve kazandığı kamu ihaleleriyle sürekli tartışılan Mehmet Cengiz ise gelir vergisi rekortmenleri listesinde 71 milyon TL tahakkuk ile 49. sırada yer aldı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Mehmet Cengiz’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Cengiz Holding A.Ş'nin 2021, 2022 ve 2023 yıllarında kurumlar vergisi ödemediği ortaya çıktı.

Cengiz Holding’in şirketleri ve iştirakleri arasında yer alan Ankara Tren Garı A.Ş., İGA İstanbul Havalimanı A.Ş., Kuzey Marmara Otoyolu ve Cengiz Havacılık da 3 yıldır hiç kurumlar vergisi ödememiş.

CENGİZ-KOLİN DE VERGİ ÖDEMEYENLER ARASINDA

İstanbul’un Avrupa yakasına elektrik sağlayan BEDAŞ, Cengiztur Turizm, Cengiz Enerji ve Cengiz-Kolin yatırım ortaklığı ile kurulan CK Enerji, 2023’te kurumlar vergisi ödemeyen şirketler arasında yer alıyor.

“KISKANÇLIKLA BU İŞ OLMAZ” DEMİŞTİ

Mehmet Cengiz, kamuoyunda tepki gören birçok söylemi ile gündem olmuş bir isim. Son olarak İş Bankası’nın 100’üncü yılına özel düzenlenen gecede gazetecilere konuşan Cengiz, "Devamlı yatırım yapıyorum. Merak etmeyin. Bütün zekamı insanların lehinde kullanmaya devam ediyorum. Biraz k.çını kaldırsınlar yaptığım işleri örnek alsınlar. Hayal edemeyecekleri işleri yaptım. Kıskançlıkla bu iş olmaz. Zahmet edip de yaptığım işleri gezsinler, utanırlar” ifadesini kullanmıştı.

Türkiye’de servet vergisi kimi zaman tartışılsa da henüz iktidarın gündemine gelen bir konu değil.

TBMM’de temmuz ayında kabul edilen ‘Vergi paketi’ne göre ise Yap-İşlet-Devret modeli ile Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) çerçevesinde yapılan projelerden alınan kurumlar vergisi yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarılacak.

Fakat bu uygulamaya 2025 yılında geçilecek, bu projelerden yıl sonuna kadar yüzde 25 kurumlar vergisi alınmaya devam edilecek.