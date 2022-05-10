AKP İl Başkanlığı'nın resmi hesabı cinsel içerikli sayfaları takibe aldı

10 Mayıs 2022 Salı, 09:17

AKP Sivas İl Başkanlığı’nın resmi Twitter hesabından cinsel içerikli videolar paylaşan iki hesabı takip ettiği ortaya çıktı.

Olayın sosyal medyada gündeme gelmesinden sonra görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Daha sonra AKP Sivas İl Başkanlığı yine resmi Twitter hesabından bir duyuru yaparak olayla ilgili hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

AKP İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“AK Parti Sivas İl Başkanlığımızın resmi Twitter hesabının farklı içerikli başka hesapları takip ettiğine dair bazı sayfalarda haber yapılmıştır. Bu konu hakkında Sivas Emniyet Müdürlüğü Kriminal Şube'ye başvurumuzu yapmış bulunmaktayız. Olayla ilgisi olan kişi veya kişilerin gerekli cezayı almaları için hukuki alanda konunun takipçisi olacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Geçen yıllarda da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin resmi Twitter hesabından yine cinsel içerikli görüntüler paylaşan bir hesabı takip etmesi gündem olmuştu.