AKP Beylikdüzü'ndeki kavganın arkasında ne var?

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 18:12

Beylikdüzü Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi Fatih Vanlıoğlu'nun, AKP'li diğer üye Halim Yıldırım'ın saldırısına uğradığı ve tekme-tokat grup odasından dışarı atıldığı öğrenildi.

AKP’li Meclis üyeleri olayla ilgili konuşmak istemediklerini belirtirken, AKP Beylikdüzü İlçe Başkanı’nın bir basın açıklaması yapacağı bildirildi.

Cumhuriyet’in ulaştığı kaynak konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Meclis toplantısı öncesi gruplar toplanır. Bu meclis toplantısından önce olur. Her grup kendi odasında toplanır. Buradaki olay AKP grup odasında yaşanıyor. Olay, Halim Yıldırım’ın, Mehmet Fatih Vanlıoğlu’na saldırılmasıyla başlıyor. Araya insanlar giriyor, polis ve güvenlik geliyor. Sonra Fatih Vanlıoğlu, darp raporu alıyor. Olay o derece büyüdü.

Vanlıoğlu, yaklaşık 1 yıldır meclis üyesi olmasına rağmen toplantılara zaten katılmıyor. Aralarında husumet var öyle söyleyeyim. Ticaret Bakanı Mehmet Muş daha önce geldiğinde, bir laf söylüyor. Onun üzerine Vanlıoğlu bir tweet atıyor.”

NE OLMUŞTU?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçen kasım ayında Beylikdüzü'ndeki parti binasını ziyaret etmişti. Muş, ziyareti sırasında parti içerisindeki küslüklere vurgu yaparak şunları söylemişti:

“Bugün her birimizin birbirine eskisinden daha fazla ihtiyacı var. Partiye küslük olmaz, parti içinde ayrı gayrı olmaz. Adama küsebilirsiniz, partiye niye küsüyorsunuz? Parti küsülmeyi hak edecek bir durumda değil. Neymiş o var ben gelmiyorum diyenler var. Böyle bir şey yok. Herkes gelecek, herkes elini taşının altına koyacak. Bugüne gelene değin hepimizin katkısı var. Davaya küsülmez, sırt çevrilmez. Kimse ben gelmiyorum çalışmaya diyemez. Herkes çalışıp, sorumluluk alacak.”

Bakan Muş’un söyledikleri, Halim Yıldırım ve Fatih Vanlıoğlu arasında bir husumet olacağı fikrini akıllara getirdi.

VANLIOĞLU’NDAN BAKAN MUŞ’A: 'CAMDAN BAKAN'

Muş’un uyarıları sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Muhammet Fatih Vanlıoğlu, tweetinde Bakan Muş’a şu sözlerle sert tepki göstermişti:

“Haddini bilmeyen Rabbini bilmez. Bu dava gönüllülük esaslı bir davadır, kimse kimseye böyle emir veremez aslanım. Sorunları bu şekilde çözemezsiniz, zaten sizlerden de ancak bu beklenirdi. Hadi hayırlısı, görelim bakalım elinden ne gelecek! Camdan bakan"



