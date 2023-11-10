AKP il yöneticisi açıkladı: Anıtkabir'de bugün 'Yaşasın Yargıtay 3. Dairesi!' sloganı yankılanacaktı!

Yayınlanma: 10.11.2023 - 17:18

Güncelleme: 10.11.2023 - 17:26

Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla doruğa çıkan yargıdaki krizin bugün Anıtkabir'de devlet erkanının katıldığı 10 Kasım törenine yansımasına ramak kaldığı öğrenildi.

Gerçekleşmesi halinde törene damga vuracak olayın aktörü ise AKP Ankara İl Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Küymen olacaktı.

Küymen, sosyal medya hesabından bizzat açık ettiği olay anlatımında, Anıtkabir’deki tören sırasında yanından geçtiğini belirttiği AYM Başkan Zühtü Arslan'a "Yaşasın Yargıtay 3. Dairesi!" diyerek bağırmak istediğini söyledi.

Sosyal medya hesabından AKP'li bir X kullanıcısının yargıdaki krizle ilgili yorumu üzerine yanıt veren Arslan, şöyle yazdı:

"Az önce Anıtkabir’de AYM Zühtü’yü gördüm yanından geçerken yaşasın Yargıtay 3 dairesi diye bağırmak geldi zor tuttum kendimi"

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM'nin Can Atalay'a ilişkin ihlal kararına uyulmaması kararı almıştı. Mahkeme aynı zamanda Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetmişti.