Anıtkabir'de dikkat çeken anlar: Devlet Bahçeli ve Meral Akşener yan yana
Anıtkabir'deki 10 Kasım törenlerinde MHP lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in konuşması dikkat çekti. Akşener'in konuşmasının bir bölümünde basın mensupları görüntü alırken ağzını eliyle kapatması dikkat çekti.
Anıtkabir'deki 10 Kasım törenleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki sıcak sohbete sahne oldu.
İki lider, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kaybedişinin 85. yıl dönümünde Anıtkabir’de devlet erkanının katılımı ile düzenlenen törende bir araya geldi. Akşener ve Bahçeli’nin yana yana sohbet ederek yürümesi dikkat çekti.
AKŞENER KONUŞURKEN AĞZINI KAPATTI
Bahçeli ve Akşener, Atatürk’ün manevi huzuruna çıktıktan sonra yan yana merdivenlerden indi. Akşener, Bahçeli’ye söylediği ifadeler duyulmaması için eliyle ağzını kapattı.
Bahçeli ise tebessüm ile karşılık verdi. Merdivenlerin bittiği noktada ayrılan iki liderden Akşener, Bahçeli’ye ‘Hayırlı günler’ diledi. Akşener’in ardından İYİ Partili kurmaylar da Bahçeli’nin elini sıktı.
NE OLMUŞTU?
2016’da MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, 2017 yılında İYİ Parti’yi kurmuştu. Akşener, İYİ Parti’nin kuruluşundan itibaren MHP lideri Bahçeli ile birbirlerine yönelik sert açıklamalarıyla gündeme gelmişti.
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