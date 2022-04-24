AKP ilçe yöneticileri, 23 Nisan şarkısından rahatsız: 'Hain' ilan ettiler, soruşturma istediler
AKP'nin Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçe teşkılatı yöneticileri, '23 Nisan - Sanki Her Tarafta Var Bir Düğün' şarkısından rahatsız oldu. Bir yönetici, şarkıyı çalanlara soruşturma istedi, diğeri ise şarkıyı çalmanın 'Pontusça hareket' olduğunu öne sürdü.
İstanbul'da AKP'nin ilçe teşkılatı yöneticileri, Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunda hoparlörden çalındığı iddia edilen 23 Nisan şarkısı üzerine tepki çeken paylaşımlarda bulundu.
O paylaşımlardan biri AKP Küçükçekmece İlçe Başkan Yardımcısı Birnur Yağız'ındı. Yağız, Twitter hesabından “Padişah kovuldu şarkısı ile İBB dahil hangi okullarda gösteri yapıldıysa müdür ve öğretmene soruşturma açılsın” yazılı bir görseli paylaşıp şu ifadeleri kullandı:
“Metro Hoparlöründen çalınan şarkıya bakın “meclis kurulmuş, padişah kovulmuş! Böylelikle padişaha atılan yüzyıllık iftirayı da ifşa etmiş oluyorlar"
Yağız, paylaşımını "Demek ki neymiş? Padişah kaçarken sandıklar dolusu altınla kaçmamış sürgün edilmiş! Laiklerin deyimiyle kovulmuş. Hainler" yazarak tamamladı.
'TAM PONTUSÇA' DEDİ
Şarkıdaki "Padişah kovuldu" sözünden rahatsızlık duyan bir başka AKP yöneticisi ise AKP Bahçelievler İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Gör Söner oldu. Zeynep Gör Söner, "Hemen padişah kovuldu ne ya? Ecdat bu ecdat! Hiç bir ulusta, bir millete ecdatı bu kadar nefretle anlatılmadı..." dediği paylaşımında, şarkının çalınmasını "Tam 'pontus'ça bir hareket!" diye yorumladı.
Video Haberler
- Dünya’nın ikinci Barbie Sergisi
- Valilikten 'Arapça müzik' açıklaması
- Müsilaj zannedilen polen sahili boyadı
- Şişli’de yol çöktü, etrafı kanalizasyon kokusu sardı
- Tatil sezonu öncesi dikkat: Her şeyi kopyalıyorlar!
- 'Boğazlar balık avcılığına kapatılmalı'
- Orman yangını: 1,9 hektar kül oldu!
- Operasyonda görevli polis şehit oldu
- Akdeniz'de deprem
- Sancaktepe'de bariyerlere çarpan otomobil yan yattı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP karıştı: 'Telefonları susmuyor'
- Albayrak'tan Soylu'yu kızdıracak hamle
- Seçim hazırlıkları başladı
- Ayasofya'dan tepki çeken yeni görüntüler
- Fenerbahçe'den gece yarısı açıklaması!
- Zelenski 'Türkiye'deki görüşmelere' dikkat çekti
- Bayraktar'dan 'Atatürk' itirafı
- Eylemcilere bozkurt işaretli yanıt
- Statü değişti, seçime gidiliyor
- Kılıçdaroğlu'nu 'çay bardağı'yla hedef aldı