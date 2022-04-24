AKP ilçe yöneticileri, 23 Nisan şarkısından rahatsız: 'Hain' ilan ettiler, soruşturma istediler

24 Nisan 2022 Pazar, 12:05

İstanbul'da AKP'nin ilçe teşkılatı yöneticileri, Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunda hoparlörden çalındığı iddia edilen 23 Nisan şarkısı üzerine tepki çeken paylaşımlarda bulundu.

O paylaşımlardan biri AKP Küçükçekmece İlçe Başkan Yardımcısı Birnur Yağız'ındı. Yağız, Twitter hesabından “Padişah kovuldu şarkısı ile İBB dahil hangi okullarda gösteri yapıldıysa müdür ve öğretmene soruşturma açılsın” yazılı bir görseli paylaşıp şu ifadeleri kullandı:

“Metro Hoparlöründen çalınan şarkıya bakın “meclis kurulmuş, padişah kovulmuş! Böylelikle padişaha atılan yüzyıllık iftirayı da ifşa etmiş oluyorlar"

Yağız, paylaşımını "Demek ki neymiş? Padişah kaçarken sandıklar dolusu altınla kaçmamış sürgün edilmiş! Laiklerin deyimiyle kovulmuş. Hainler" yazarak tamamladı.

'TAM PONTUSÇA' DEDİ

Şarkıdaki "Padişah kovuldu" sözünden rahatsızlık duyan bir başka AKP yöneticisi ise AKP Bahçelievler İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Gör Söner oldu. Zeynep Gör Söner, "Hemen padişah kovuldu ne ya? Ecdat bu ecdat! Hiç bir ulusta, bir millete ecdatı bu kadar nefretle anlatılmadı..." dediği paylaşımında, şarkının çalınmasını "Tam 'pontus'ça bir hareket!" diye yorumladı.