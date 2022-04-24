ADD’den 23 Nisan manifestosu: ‘Laiklik olmazsa olmazımızdır’
ADD, “Yeniden Atatürk Cumhuriyeti” buluşmasında, 23 Nisan manifestosunu paylaştı. Manifestoyu okuyan ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, “Laiklik, demokrasinin olmazsa olmazıdır. Tarihten ders alınmalı; tarikat, cemaat adıyla örgütlenmiş devlet karşıtı kadrolaşmaya izin verilmemelidir” dedi.
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), TBMM’nin açılış yıldönümünde yaptığı 23 Nisan manifestosunu açıkladı.
Manifestoyu okuyan ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, laiklik ve demokrasi vurgusu yaptı. “Yeniden Atatürk Cumhuriyeti” başlıklı buluşmaya siyasi partiler davet edilmedi. Programa eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, eski Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kemal Nehrozoğlu, eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan, eski Devlet Bakanı Önay Alpago, Birleşik Kamu İş, Eğitim İş, Büro-İş başkanları, eski ADD Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, üniversitelerin Atatürkçü Düşünce Topluluğu ve Atatürkçü Düşünce Kulüpleri ile Türkiye’nin dört bir yanındaki ADD şubelerinden üyeler ve yurttaşlar katıldı.
Programın yapıldığı salonda sık sık “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atıldı ve katılımcılar Türk bayrağı salladı. Programın başında sahneye çıkarak Andımız’ı okuyan küçük çocuğa tüm salon ayağa kalkarak eşlik etti.
ADD adına manifestoyu okuyan Genel Başkan Bozkurt, “Çok kutuplu yeni bir dünya düzeni oluşurken Atatürk Cumhuriyeti en doğru yoldur, yeniden o yola girilmelidir. Laiklik; demokrasinin olmazsa olmazı, aklın doğmalara tutsaklıktan kurtularak özgürleşmesi, yurttaşın; fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür birey olmasıdır. Tarihten ders alınmalı, tarikat, cemaat adıyla örgütlenmiş, emperyalizm taşeronu yapılanmalar için yasalar uygulanmalı, devlette hiçbir laik cumhuriyet ve üniter ulus devlet karşıtı kadrolaşmaya izin verilmemelidir” dedi. ADD üyeleri, manifestonun açıklanmasının ardından Anıtkabir’i ziyaret etti.
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