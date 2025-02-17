AKP ile Cibuti İlerleme İçin Halkın Partisi arasında mutabakat zaptı

Yayınlanma: 17.02.2025 - 15:01

Güncelleme: 17.02.2025 - 15:01

AKP'den yapılan açıklamada, "Afrika ile ilişkilere büyük önem verildiği" belirtilerek Cibuti ile ekonomik, ticari, kültürel bağları daha da ileri taşımak için Cibuti İlerleme İçin Halkın Partisi (RPP) ile partiler arası mutabakat zaptı imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cibuti İlerleme İçin Halkın Partisi Genel Sekreteri ve Cibuti önceki dönem Maliye Bakanı Ilyas Moussa Dawaleh ile ortaklaşa imzaladığımız mutabakat zaptı, partiler ve hükümetler arası işbirliğini güçlendirmeyi ve iki ülke arasında ticaret, savunma sanayisi, sağlık, enerji, altyapı ve teknik işbirliğini kapsıyor."

Cibuti ile 16. anlaşmanın imzalandığı aktarılan açıklamada, "Cibuti'nin istikrarının, bütün Afrika'nın ve Afrika Boynuzu'nun istikrarı" olduğu belirtildi.



