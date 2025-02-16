Dikkat çeken ‘AKP’ kulisi… Meclis’ten kabineye geçiş olacak mı?

Yayınlanma: 16.02.2025 - 09:49

Güncelleme: 16.02.2025 - 09:49

AKP’de 23 Şubat tarihinde kongre yapılacak.

Kongreye geri sayım başlamışken, kulis haberleri gelmeye devam ediyor.

‘2 İSİM GÖREVLENDİRİLDİ’ İDDİASI

İktidara yakın Türkiye gazetesinin haberine göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük değişim için düğmeye bastığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Genel Başkan Vekili Efkan Ala’yı görevlendirdiği iddia edildi.

BAZI İSİMLERE VEDA

Buna göre, Erdoğan’ın bazı genel başkan yardımcılarına “Sizinle başka kulvarlarda çalışacağız” diyerek, yeni yönetimde yer almayacaklarını söylediği ifade ediliyor.

Bu çerçevede 18 kişilik MYK üyelerinden önemli oranda değişiklik beklenirken, bazı isimlerin ise görev alanlarının değiştirileceği kaydediliyor.

MECLİS’TEN KABİNEYE GEÇİŞ OLACAK MI?

Öte yandan, AKP kulislerinde kabinede yapılacak değişikliğin kongre sonrasına kalması ihtimalinin arttığı konuşuluyor.

Kabine değişimi konusunda Erdoğan’ın şu ana kadar kurmaylarıyla herhangi bir değerlendirme yapmadığı ancak, bir toplantı sırasında “Meclis’ten kabineye isim almayı düşünmüyorum” dediği iddia edildi.

AKP kaynakları “Bu durumda mevcut milletvekilleri arasından bakan atanması ihtimali yok denecek kadar zayıf” değerlendirmesini yaptı.