AKP ile ittifak yapılmasını savunan vekil istifa etmişti: Akşener’den açıklama geldi

Yayınlanma: 03.11.2023 - 21:47

Güncelleme: 03.11.2023 - 21:47

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Kütahya programı kapsamında Alayunt köyünü ziyaret etti.

Ziyarette köy halkının sorunlarını dinleyen Akşener, bir gazetecinin Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nun İYİ Parti'den istifasına ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi:

"İstifayı irade beyanı olarak görürüm ve saygı duyuyorum. Bugüne kadar istifa edip gitmiş hiçbir arkadaşımızın hakkında konuşmadım ister milletvekilimiz, ister üyemiz olsun. Haklarında bir beyanım olmaz olmadı. Ama genellikle büyük haksızlıklar -çünkü vicdani bir problem yaşanıyor sonrasında- büyük haksızlıklarla itham edilerek bir süre sonra konuşmalar başlar, o zaman gerekli cevapları vermişimdir. Dolayısıyla bugün itibarıyla Sayın Hatipoğlu'na başarılar diliyorum. Benim değil, Eskişehirlilerin nasıl karşıladığı önemli olan. Nebi Bey’in özelliği şu; biz bazı illerimizde temayül yoklaması yaptık, orada çıktı Nebi Bey. Bizim üyelerimiz tarafından birinci sırada çıkmış bir arkadaşımız. O nedenle söyleyecek bir sözüm yok. Hayırlısı olsun."

Hatipoğlu, partisinin AKP ve MHP ile ittifak yapması gerektiğini savunuyordu.

