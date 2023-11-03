Nebi Hatipoğlu istifa etmişti... İYİ Parti'de liste tartışması
İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun istifası, parti içindeki “liste tartışmalarını” yeniden gündeme getirdi.
Yerel seçimlerde AKP ve MHP ile ittifak yapılması gerektiğini savunarak CHP’yi eleştirmesiyle gündeme gelen İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, “derin görüş ayrılıkları” gerekçesiyle partisinden istifa etti.
Cumhuriyet’in ulaştığı parti kaynakları Hatipoğlu’nun istifasının sürpriz olmadığını söylerken, “kendisinin AKP’ye daha yakın görüşte olduğunu” belirtti. Bazı partili isimler, “Resmen Cumhur’a milletvekili hediye ettik. Milletvekili adaylarını belirleyen ekip sorgulanmalı” dedi.
Hatipoğlu’nun “zengin olduğu için aday listesinde yer aldığı” savunulurken, milletvekili listeleri de yeniden tartışmaya açıldı. “Listelerin emeğe ve Türk milliyetçiliğine göre değil zenginliğine göre belirlendiğini” öne süren bazı isimler, bu nedenle birçok milliyetçi kökenli partilinin küstürdüğü görüşünde.
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