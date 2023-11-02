Yayınlanma: 02.11.2023 - 14:50

Güncelleme: 02.11.2023 - 14:50

İYİ Parti Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini açıkladı. Peki, İdris Nebi Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İYİ Parti Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu neden istifa etti?

İDRİS NEBİ HATİPOĞLU KİMDİR?

İdris Nebi Hatipoğlu 1975 yılında Eskişehir'de dünyaya gelDİ. İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir’de tamamladı. Bilkent Üniversitesi'nde muhasebe ön lisans eğitimini tamamladı ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi.

Cam ve plastik yapı elemanları alanında faaliyet gösteren aile şirketinde 1995 yılından itibaren yöneticilik yaptı. 2021'de Eskişehir'de yayımlanan Milli İrade gazetesini satın alarak medya sektöründe faaliyet göstermeye başladı.

2006-2007 sezonunda Eskişehirspor Kulübü'nün başkanlığını üstlendi. 2023 Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin 1. sırada Eskişehir milletvekili adayı oldu. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev aldı.

Hatipoğlu seçim sonrası partisinin CHP ile hareket etmesinin zarar verdiğini savunarak yerel seçimlerde AK Parti ve MHP ile ittifak yapılması gerektiğini söylemişti.

İDRİS NEBİ HATİPOĞLU EVLİ Mİ?

Hatipoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

İDRİS NEBİ HATİPOĞLU NEDEN İSTİFA ETTİ?

Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Hatipoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile genel seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum."