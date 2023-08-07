AKP İliç İlçe Başkanı Elçi görevi bıraktı
AKP İliç İlçe Başkanı Mehmet Elçi, görevi bıraktığını açıkladı. Elçi, yaptığı açıklamada, "İliç’in daha adil ve daha yaşanabilir bir ilçe olacağına inancım tamdır. Bunun için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.
AKP İliç İlçe Başkanı Mehmet Elçi, görevini bıraktığını duyurdu.
Elçi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“AK Parti İliç İlçe Başkanlığımdaki görevim bu gün itibari ile sona ermiştir. Benimle birlikte görev yapan tüm yönetimime teşekkür ederim. İliç’imin 58 köyünde ve 4 mahallesinde yaşayan tüm vatandaşlarıma ayrıştırmadan ve adil bir tutum içerisinde hizmet etmeye gayret ettim. Verdiğim mücadeleyi halka hizmet hakka hizmettir düsturuyla yaptığım gibi halkımızın da taktirine sunuyorum. Bu süreç zarfında beni yalnız bırakmayan tüm İliçli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bilerek ya da bilmeyerek kırdıklarım olduysa hakkınızı helal edin. Benim hakkım sizlere geçtiyse eğer helal hoş olsun. İliç’in daha adil ve daha yaşanabilir bir ilçe olacağına inancım tamdır. Bunun için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğim. Kurulacak olan yeni yönetime de başarılar diliyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbim hepimizin yâr ve yardımcısı olsun.”
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