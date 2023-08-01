Yayınlanma: 01.08.2023 - 11:36

Güncelleme: 01.08.2023 - 11:36

CHP Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar dün yapılan İl Yönetim Kurulu toplantısının ardından istifa ettiğini açıkladı. Peki, Mehmet Neşet Uçar kimdir, nereli, kaç yaşında? CHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Neşet Uçar neden istifa etti? İşte ayrıntılar...

MEHMET NEŞET UÇAR KİMDİR?

Mehmet Neşet Uçar 1960 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. İlköğrenimine Gaziantep Münüf Paşa İlk Okulu'nda başladı, orta öğrenimine Gaziantep Devrim Ortaokulu'nda sürdürdü ve 1978 yılında Gaziantep Ticaret Lisesi'nden mezun oldu.

Gençlik yıllarında basketbola büyük bir ilgi duymuş ve yarı profosyonel olarak 1984 yılına kadar yerel liglerde basketbol oynamıştır. 1984 yılında Türkiye Basketbol Federasyonu hakemlik kurslarına katılmış ve 1988 yılına kadar Fedarasyon hakemliği yapmıştır. 1988 yılında Milli Hakemliğe yükselmiş ve 1992 yılına kadar Türkiye 1. ve 2. liglerinde milli deplasmanlı lig hakemliği yapmıştır. 1992 yılında hakemlik kariyerini noktalayan Uçar üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1992-1995 yılları arasında CHP Gaziantep İl yönetim kurulu üyeliği ve İl Saymanlığı, 1995-1999 yılları arasında CHP Gaziantep İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 1998-1999 yılları arasında Gaziantep Şahinbey Belediye Basketbol Spor Kulübü kurucu yöneticiliği ve sportif direktörlüğü görevlerinde bulunmuş ve 1999-2005 yılları arasında Gaziantepspor Basketbol Şubesi kuruluşunda yer almış ve 6 yıl boyunca sportif direktörlük görevini sürdürmüştür. 2005 yılında çok sevdiği basketbol ile yolları iş yaşamının yoğunluğu sebebiyle ayrılmış ancak siyasi yaşamına devam etmiştir. İlk defa 2001 yılında Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanlığına aday olmuş az bir farkla ilçe başkanı seçilememiş ancak 2003 yılında yapılan kongrede yeniden Şehitkamil İlçe Başkanlığı'na aday olmuş ve seçilmiştir. 2003 - 2005 yılları arasında Şehitkamil İlçe Başkanlığı görevini tamamladıktan sonra 2007-2009 yılları arasında CHP Gaziantep İl Sekreteri görevinde bulunmuş olan Uçar bir çok kez Kurultay Delegesi olarak seçilmiştir.

Gaziantep'te Antep Fıstığı üretiminde 1985 yılından beri iştigal eden Ova Fıstıkçılık Gıda San ve Tic. Ltd. Şti. 3. kuşak temsilcisi olarak Genel Müdürlük görevini halen sürdürmektedir. 1985 yılında 200 m2 üretim alanı, 3 personel ve yıllık 100 ton ürün işleme kapasitesine sahip olan Şirket günümüzde; 3.000 m2 kapalı alanda, bünyesinde bulunan 30 personel ile yıllık 2.000 ton fıstık işlemekte ve yurt içi ve yurt dışında pek çok noktaya ürün sağlamaktadır. Antep Fıstığı'nın sanayileşmesine ve katma değerli bir ürün olmasına öncülük eden Uçar, 1988-1992 yılları arasında Gaziantep Ticaret Odası Meslek Komite Üyeliği,2004-2012 yılları arasında Gaziantep Ticaret Odası Meclis Üyeliği, 2004-2008 yılları arasında TOBB delegeliği görevlerinde bulunmuştur. 2014 yılından beri Gaziantep Ticaret Borsası Hakem Heyeti Üyeliği ve 2016 yılından beri Gaziantep Fıstık Sanayicileri Dernek Başkanlığı ile Türkiye Kuruyemişçiler Derneği Denetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Yaşamı boyunca sosyal sorumluluk projelerine katkı sunmaya çalışmış olan Uçar; 1999 yılında 11 arkadaşı ile birlikte Gaziantep Tedev Eğitim Vakfını kurmuştur. Bu Vakıf günümüzde 50 den fazla öğrenciye burs ve barınma yardımı sağlamaktadır.

İlk defa 2015 yılında 35. Olağan İl Kongresinde Gaziantep İl Başkanlığına aday olmuş ancak seçilememiştir. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun tarafından 2021 yılı Nisan ayında Gaziantep İl Başkanı olarak atanmıştır.

MEHMET NEŞET UÇAR CHP'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

CHP Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar dün yapılan İl Yönetim Kurulu toplantısının ardından istifa ettiğini açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Uçar, “Tüm kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere partimizde kongreler takvimi başladı. Parti içi demokrasimize katkı sağlamak amacıyla 2 yılı aşkın süredir gururla sürdürdüğüm Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanlığı görevimden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.