AKP İstanbul Başakşehir Belediye Başkan adayı Yasin Kartoğlu kimdir? Yasin Kartoğlu nereli, kaç yaşında?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde AKP'nin İstanbul Başakşehir Belediye Başkan adayı Yasin Kartoğlu oldu. Peki, AKP İstanbul Başakşehir Belediye Başkan adayı Yasin Kartoğlu kimdir? Yasin Kartoğlu nereli, kaç yaşında?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 15:36
AKP İstanbul Başakşehir Belediye Başkan adayı Yasin Kartoğlu kimdir? Yasin Kartoğlu nereli, kaç yaşında?
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Yerel seçimlerde adayları kesinleşen AKP'de İstanbul Başakşehir  Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre AKP İstanbul Başakşehir  Belediyesi Başkan Adayı Yasin Kartoğlu oldu. Peki, AKP İstanbul Başakşehir  Belediye Başkan adayı Yasin Kartoğlu kimdir? Yasin Kartoğlu nereli, kaç yaşında?

YASİN KARTOĞLU KİMDİR?

Yasin Kartoğlu 1977 yılında Küçükçekmece’de doğdu. Ailesi aslen Malatyalıdır. Yasin Kartoğlu, ilk ve orta öğrenimini İstanbul Küçükçekmece’de, yükseköğrenimini ise İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamladı. 2009 yerel seçimlerinde AK Parti Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği’ne seçilen Kartoğlu, aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 2 dönem başkan yardımcılığı görevini yürüten Yasin Kartoğlu, Mevlüt Uysal’ın 28 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından 4 Ekim 2017 tarihinde Belediye Meclisi’nce Başakşehir Belediye Başkanlığına seçildi.


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