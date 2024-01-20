Yayınlanma: 20.01.2024 - 15:23

Güncelleme: 20.01.2024 - 15:23

Yerel seçimlerde adayları kesinleşen AKP'de İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre AKP İstanbul Avcılar Belediyesi Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu oldu. Peki, AKP İstanbul Avcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Küçükoğlu kimdir? Abdullah Küçükoğlu nereli, kaç yaşında?

ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU KİMDİR?

1978 yılında Ankara'nın Çankaya ilçesinde dünyaya gelen Abdullah Küçükoğlu, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümünde tamamladı. 2001 yılında AK Parti'nin kurucu ilçe yönetim kurulu üyesi olarak siyasete başladı ve 22 yıldır çeşitli kademelerde görev aldı. İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, Belediye Meclis Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, İBB Başkanlık Divan Katipliği ve İBB Deprem Doğal Afet Komisyon Üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği, AK Parti İstanbul İl Teşkilat Komisyonu Üyeliği, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.