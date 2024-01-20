AKP İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı Uğur Sina Şen kimdir? Uğur Sina Şen nereli, kaç yaşında?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde AKP'nin İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı Uğur Sina Şen oldu. Peki, AKP İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı Uğur Sina Şen kimdir? Uğur Sina Şen nereli, kaç yaşında?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 15:10
AKP İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı Uğur Sina Şen kimdir? Uğur Sina Şen nereli, kaç yaşında?
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Yerel seçimlerde adayları kesinleşen AKP'de İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre AKP İstanbul Adalar Belediyesi Başkan Adayı Uğur Sina Şen oldu. Peki, AKP İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Uğur Sina Şen kimdir? Uğur Sina Şen nereli, kaç yaşında?

UĞUR SİNA ŞEN KİMDİR?

Uğur Sina Şen, 1966 yılında Fatih'te doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği bölümü mezunudur. Okulu bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Coğrafya Fakültesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Deniz Jeofiziği Yüksek Lisans diploması ile mezun olmuştur. 1995 yılında vatani görevini 245. Dönem Komando Asteğmen olarak Şırnak İkizce komando Taburunda tamamlamıştır.


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