AKP İstanbul İl Başkanı: Kanal İstanbul diye bakanlığımızın bir projesi var

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kanal İstanbul’un yerel seçim gündemlerinde olmadığını belirterek, “İBB projesi olarak yok. Kanal İstanbul diye bakanlığımızın bir projesi var” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 01:02
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İlk olarak 2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Kanal İstanbul projesine ilişkin hükümet kanadı, yerel seçimler öncesinde sessizliğe bürünmüştü.

AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum, Kanal İstanbul ile ilgili sorulara yanıt vermezken dün katıldığı Cüneyt Özdemir’in programında ise bu proje için gerekirse Erdoğan’a karşı direnebileceğini öne sürmüştü. Kurum, "Başka önceliklerimiz var" diyebileceğini söylemişti.

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’den ise Kanal İstanbul’a ilişkin yeni açıklama geldi.

Medyascope yayınına katlan Kabaktepe, “Kanal İstanbul yerel seçim gündeminde değil, İBB projesi olarak yok. Kanal İstanbul diye bakanlığımızın bir projesi var” diye konuştu. Kabaktepe şunları söyledi:

“KANAL İSTANBUL DİYE BAKANLIĞIMIZIN BİR PROJESİ VAR”

"Kanal İstanbul bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi projesi olarak öyle bir gündem yok onu söyledi kendisi. Ama Kanal İstanbul diye bakanlığımızın, Türkiye’mizin bir projesi var. Bunun ilgili ilanlar yapılıyor, düzenlemeler yapılıyor. O süreç kendi bağlamında gidiyor. Büyük bir projeden bahsediyoruz."


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