AKP İstanbul İl Başkanı'ndan Özgür Özel'e yanıt

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddiasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanının bugün yapmış olduğu açıklamada; Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile ilgili, İl Başkan Yardımcılarımızdan birinin kendisiyle irtibata geçerek 'Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' iftirasında bulunmasını şiddetle reddediyorum. Sayın Özgür Özel'i, vakit kaybetmeden savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum. Daha önce Manavgat için '32 saatlik video kaydı var' diyerek milletin gözünün içine baka baka yalan söylemesine rağmen iki aydır herhangi bir belge sunamadığı gibi, bu konuda da müfteri olarak anılacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı açıklamada, "Hasan Mutlu'yu MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı arıyor. Hasan Bey'in eşi de dinliyor bunu. Cuma sabah da AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı arıyor. 'Yarın sabah alacaklar seni. bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' diyor. Hasan Mutlu savcıya da söylüyor bunu. Savcı gülüyor. Burası hukuk devleti mi?" ifadelerini kullanmıştı.