AKP İstanbul İl Başkanı Özdemir, partililerden 'söz' istedi: 'İşimiz hiç de kolay değil'

Yayınlanma: 16.04.2025 - 11:46

Güncelleme: 16.04.2025 - 11:48

AKP İstanbul İl Teşkilatı "Her mahallesiyle her hikayesiyle İstanbul" sloganı ile şehrin her noktasına ulaşmak için İstanbul’un 39 ilçesinde danışma meclisleri düzenleniyor.

Bu kapsamda ilk danışma meclisi toplantısı, Ümraniye Nikah Salonu’nda yapıldı.

Programda konuşan AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Devraldığımız hizmet bayrağını çok daha yukarlara taşıyacağımızı özellikle belirtmek istiyorum. Teşkilatımızın gayretleriyle Ümraniye’mizi de İstanbul’umuzu da ayağa kaldırmak boynumuzun borcudur. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahibiz. Hiçbir mazeret olmadan çalışacağız. Her birimiz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yarısı hatta çeyreği kadar çalıştığı vakit hem ilçelerimizde hem İstanbul’umuzda bayrağı çok daha yukarıya taşıyacağız" diye konuştu.

"Mahalle başkanlarımızdan rica ediyorum. Bayrağı sizler dalgalandırıyorsunuz. Partimizin kuruluşundan bu yana partimize emek vermiş mahalle başkanlarımızı ihmal etmeyelim. Yol arkadaşlarımızı kendi safımızda toplayacağız. AK Parti’yi kendi mahallemizde en iyi şekilde temsil etmeye, kendi mahallemizde oylarını en iyi şekilde arttırmaya hep birlikte söz verelim" ifadelerini kullanan Özdemir, "Değerli yol arkadaşlarımız, içinde bulunduğumuz zorlu süreçte işimiz hiç de kolay değil. AK Parti’mizi yeniden ayağa kaldırıp eski gücüne kavuşturmak bizim elimizdedir" diyerek sözlerini tamamladı