Son seçim anketi yayımlandı! İmamoğlu'nun tutuklanması anketlere böyle yansıdı... AKP oyları eriyor, CHP yükselişte
ASAL Araştırma’nın Mart 2025 tarihli anketine göre CHP, yüzde 33,1 oy oranıyla birinci parti konumuna yükselirken, AKP’nin oy oranı yüzde 30,2’ye geriledi. Muhalefet blokunda dikkat çeken yükseliş yaşanırken, DEM Parti ve MHP yüzde 10 barajının altında kaldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve çok sayıda belediye başkanının tutuklanması sonrası son seçim anketi yayımlandı. ASAL Araştırma’nın 21-28 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği kamuoyu yoklamasına göre, bugün seçim olsa CHP yüzde 33,1 ile birinci parti olurken, AKP yüzde 30,2’de kaldı. İki parti arasındaki fark 2,9 puana çıkarken, muhalefetin yükselişi dikkat çekti.
Anket sonuçları şöyle:
- CHP: %33,1
- AKP: %30,2
- DEM Parti: %9,2
- MHP: %7,8
- İYİ Parti: %5,3
- Zafer Partisi: %4,3
- Yeniden Refah Partisi: %4,0
- TİP: %1,7
- Anahtar Parti: %1,2
- Diğer: %3,2
Kararsızlar ve oy kullanmayacağını belirtenlerin dağıtılmasıyla oluşturulan ankette, DEM Parti ve MHP’nin yüzde 10 barajının altında kalması dikkat çekerken, İYİ Parti’nin yüzde 5,3 ile kritik sınırda olduğu görüldü. Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi ise yüzde 4 bandında oy alarak dikkat çekici bir taban yakaladı.
Son seçim anketi, muhalefetin güç kazandığını ve AKP’nin oy kaybının sürdüğünü ortaya koydu.
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