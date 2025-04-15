AKP'li Şamil Tayyar’dan dikkat çeken 'seçim anketi' yorumu: 'Son kulvara giriliyor...'

Yayınlanma: 15.04.2025 - 14:26

Güncelleme: 15.04.2025 - 14:39

AKP MKYK eski Üyesi ve Gaziantep eski Milletvekili Şamil Tayyar, CHP'nin AKP'nin önünde olduğunu gösteren anket sonuçlarını paylaşıp ilginç bir değerlendirmede bulundu.

“İmamoğlu soruşturması sonrası yapılan anketler piyasaya sürülmeye başlandı. Şimdilik kamuoyuna açıklanan 6 anket var" diyen Tayyar, altı anket şirketinin ortalamasına göre CHP'nin yüzde 33.5, AKP'nin ise yüzde 29.45 oy oranına sahip olduğuna dikkat çekip sonuçların CHP açısından umut verici olmadığını öne sürdü.

Tayyar, “Hayat pahalılığı, refah talebi gibi seçmen davranışını etkileyen faktörlere baktığımızda, AK Parti’nin 23 yıldır en dezavantajı süreçten geçtiğini görüyoruz. İmamoğlu soruşturması sonrası oluşturulan toplumsal gerginliği de buna eklediğinizde, CHP, hâlâ tek başına iktidar umudu veremiyor. Mevcut durum, CHP’nin siyasal açıdan pik yaptığı dönemdir, buna rağmen geldiği nokta, yüzde 30 bandıdır. Kazanma sınırı 50+1’i düşününce, CHP açısından umut verici bir tablo yok” yorumunda bulundu.

AKP'YE UMUT ÇIKARDI

Sokak eylemlerinin CHP'nin yükselişini durdurduğunu iddia eden Tayyar, “Sokakları terörize ederek, liselilere kadar inip tehdit, şantaj ve boykota kalkışarak, ülkede kaos oluşturmaya çalışarak, ayrıştırıcı dil ve söylemle siyaset alanını daraltarak farklı bir sonuca ulaşması beklenemezdi. Israrla anlatmaya çalıştığımız buydu. AK Parti, en zayıf anında bile yüzde 30 bandında seyrediyor. MHP’yi eklediğinizde iktidar kanadının hâlâ yüzde 40 seçmeni konsolide ettiğini görüyoruz. Yarın. Ekonomide genel iyileşme, artan refah ve diğer sorunlara ilişkin iyileşmeye ek olarak İmamoğlu dosyasında CHP’nin izah edemeyeceği gelişmeler yaşandığında ve terör kökten bittiğinde, tablo tümden iktidar lehine değişir. Özetle, CHP, İmamoğlu rüzgarını heba etti. İktidarın sorumluluğu ise daha da arttı. Bence son kulvara giriliyor, artık. Kararsız seçmen kitlesinin yüzde 30 civarında olduğunu düşünecek olursak, vites arttıran, topluma yeniden hayal kurduran ve hikayesi olan ipi göğüsler” ifadelerini kullandı.

Tayyar'ın paylaşımı şöyle: