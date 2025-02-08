AKP İstanbul İl Başkanlığında Abdullah Özdemir dönemi başladı

Yayınlanma: 08.02.2025 - 12:06

Güncelleme: 08.02.2025 - 12:06

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen İstanbul 8. Olağan İl Kongresi‘nde il başkanlığı görevini Abdullah Özdemir devraldı.

AKP İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen devir teslim töreninde gazetecilere açıklamalarda bulunan eski İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, göreve seçilen Özdemir'i tebrik etti.

"ERDOĞAN'I BAŞKAN YAPACAĞIZ"

Kabaktepe, Özdemir'in liderliğinde, "İstanbul'da halkla iç içe, gönül bağını daha da güçlendirerek 2028 yılında yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı birinci turda başkan yapacaklarını" söyledi.

Kabaktepe, 2029'da da başta ilçe belediyeleri olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yeniden icraat, umut ve hizmet bayrağını dalgalandıracaklarını ifade etti.

Özdemir'in çalışmalarının ve çalışkanlığının bilindiğini vurgulayan Kabaktepe, onun liderliğindeki yönetim kurulu üyelerinin, ilçelerin, teşkilatların görünen, görünmeyen kahramanlarla partilerini en güzel şekilde temsil edeceklerini, güzel başarılara ulaşacaklarını belirtti.

ERDOĞAN VE DELEGELERE TEŞEKKÜR ETTİ

AKP İstanbul İl Başkanı seçilen Abdullah Özdemir de kendisini bu göreve layık gören AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve delegelere teşekkür etti.

Özdemir, "Kabaktepe'nin İstanbul'un çok önemli bir teşkilat sürecine liderlik ettiğini, birçok meşakkatle mücadele edilen dönemde teşkilattaki birlik ve beraberlik adına büyük özveri gösterdiğini" dile getirdi.

Özdemir, "İnşallah biz buradan sonra, dostluk, kardeşlik halkalarını, birlik ve beraberliğimizi artırarak, ildeki yapımızı daha da büyüterek, İstanbul'daki teşkilatımıza emeği geçmiş kardeşlerimizin sürecin içerisinde olmasını sağlayacak bir düzeni de geliştirerek sürecimizi idame ettireceğiz" dedi.

Birbirlerine çiçek takdiminde bulunduktan sonra Özdemir, Kabaktepe'yi İl Başkanlığından uğurladı.



