AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den adaylık kararı

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 8 Şubat'ta gerçekleştirilecek 8. Olağan İl Kongresinde aday olmayacağını açıkladı.

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den adaylık kararı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2024 - 19:15

8 Şubat'ta gerçekleştirilecek AKP İstanbul İl Kongresi öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

AKP'nin mevcut İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile aday olmayacağını duyurdu. 

Kabaktepe yaptığı açıklamasında, "8 Şubat’ta gerçekleştireceğimiz 8. Olağan İl Kongremizde İstanbul İl Başkanlığına aday olmayacağım. Yeni dönemde seçilecek başkanımızı şimdiden tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ

AKP'li başkanın, 6 Aralık tarihinde, Roma İmparatorluğu hükümdarı ve filozof Marcus Aurelius'un "Evren değişimdir", "Yaşamı düşüncelerimizle yaratırız" şeklindeki sözlerini X hesabından paylaşması tepkilere neden olmuştu.

İslamcı çevrelerden Kabaktepe'ye 'Acilen sil, tövbe et' çağrısı yapılmıştı. Kabaktepe ise tepkilere rağmen paylaşımı silmedi.

Öte yandan İl Başkanlığına AKP'li Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in geleceği iddia edildi.


Etiketler: #ABDULLAH Özdemir #Osman Nuri Kabaktepe #AKP

İlgili Haberler

AKP'li Ömer Çelik'ten CHP'ye 'Orta Doğu' benzetmesi: 'On kat daha fazla...'

AKP'li Ömer Çelik'ten CHP'ye 'Orta Doğu' benzetmesi: 'On kat daha fazla...'
Alevi örgütleri, Samandağ'dan seslendi:

Alevi örgütleri, Samandağ'dan seslendi: "Suriye'de yaşanacak katliamın sorumlusu AKP ve dünya kamuoyudur"
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muğla'daki helikopter kazası için taziye mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muğla'daki helikopter kazası için taziye mesajı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler