AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den adaylık kararı

8 Şubat'ta gerçekleştirilecek AKP İstanbul İl Kongresi öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

AKP'nin mevcut İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile aday olmayacağını duyurdu.

Kabaktepe yaptığı açıklamasında, "8 Şubat’ta gerçekleştireceğimiz 8. Olağan İl Kongremizde İstanbul İl Başkanlığına aday olmayacağım. Yeni dönemde seçilecek başkanımızı şimdiden tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

AK Parti’miz, değişimin, dinamizmin ve devinimin adresi olmaya; Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek kadroları kurmaya bu kongre sürecinde de devam ediyor.



8 Şubat’ta gerçekleştireceğimiz 8. Olağan İl Kongremizde İstanbul İl Başkanlığına aday olmayacağım. Yeni dönemde seçilecek…