AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den adaylık kararı
AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 8 Şubat'ta gerçekleştirilecek 8. Olağan İl Kongresinde aday olmayacağını açıkladı.
8 Şubat'ta gerçekleştirilecek AKP İstanbul İl Kongresi öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
AKP'nin mevcut İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile aday olmayacağını duyurdu.
Kabaktepe yaptığı açıklamasında, "8 Şubat’ta gerçekleştireceğimiz 8. Olağan İl Kongremizde İstanbul İl Başkanlığına aday olmayacağım. Yeni dönemde seçilecek başkanımızı şimdiden tebrik ederim" ifadelerini kullandı.
AK Parti’miz, değişimin, dinamizmin ve devinimin adresi olmaya; Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek kadroları kurmaya bu kongre sürecinde de devam ediyor.— Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) December 22, 2024
8 Şubat’ta gerçekleştireceğimiz 8. Olağan İl Kongremizde İstanbul İl Başkanlığına aday olmayacağım. Yeni dönemde seçilecek…
HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ
AKP'li başkanın, 6 Aralık tarihinde, Roma İmparatorluğu hükümdarı ve filozof Marcus Aurelius'un "Evren değişimdir", "Yaşamı düşüncelerimizle yaratırız" şeklindeki sözlerini X hesabından paylaşması tepkilere neden olmuştu.
İslamcı çevrelerden Kabaktepe'ye 'Acilen sil, tövbe et' çağrısı yapılmıştı. Kabaktepe ise tepkilere rağmen paylaşımı silmedi.
“Evren değişimdir.”— Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) December 5, 2024
“ Yaşamı düşüncelerimizle yaratırız.”
Öte yandan İl Başkanlığına AKP'li Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in geleceği iddia edildi.
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